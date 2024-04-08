Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'den Ramazan Bayramı Mesajı

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, bayramlarımızın gönül köprülerinin kurulduğu, muhabbet bağının arttığı, yüreklerin sevgiyle coştuğu özel günler olduğunu vurguladı.

Bayramların, aile olmanın getirdiği güven ve aitlik duygusunun doyasıya yaşandığı, kırgınlıkların, küskünlüklerin sona erdiği, aile büyüklerinin ve akrabaların ziyaret edildiği, gözbebeğimiz küçüklerimizin sevindirildiği, ihtiyaç sahiplerinin unutulmadığı, gelenek ve göreneklerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasının en güzel vesilesi olan özel günler olduğunu belirten Şahin, "Bayramları anlamlı kılan, can taşıyan her varlığın bu iyilik ve güzellik ikliminden en güzel şekilde istifade etmesidir. Dolayısıyla acı, hüzün ve gözyaşının kuşattığı dünyamızda, bütün müminler olarak aynı hissiyatı ve aynı sevinci yaşamak adına birlik-beraberliğimizi, kardeşlik duygularımızı, gönül köprülerimizi onarmak ve güçlendirmek bayramların bizlere yüklediği en önemli görev olmalıdır. Geçmişimizde çocuksu ruh halimizle kutladığımız bayramların coşkusunu korumak ve çocuklarımıza aynı coşkuyu aşılamalıyız. Bizi biz yapan en güzel değerlerimizden olan bayramlarımız ve getirdiği maneviyatın muhafazası geleceğe dair en büyük güvencelerimizdendir. Bu duygu ve düşüncelerle, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bayram coşkusunun yürekleri sardığı bu güzel günlerin milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini yürekten diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP