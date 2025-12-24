Şahin: "Regaip Kandili, iyiliği çoğaltma ve gönülleri arındırma fırsatıdır" - Son Dakika
Şahin: "Regaip Kandili, iyiliği çoğaltma ve gönülleri arındırma fırsatıdır"

24.12.2025 14:48  Güncelleme: 14:50
Başkan Fatma Şahin, Regaip Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu mübarek gecenin manevi yenilenme ve affa yönelme için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Şahin, dayanışma ve paylaşmanın önemine dikkat çekerek, tüm hemşerilerinin kandilini kutladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Regaip Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu mübarek gecenin gönülleri diri tutan, duaları çoğaltan ve manevi yenilenmeye kapı aralayan müstesna bir zaman olduğunu ifade etti.

Regaip Kandili'nin, üç ayların manevi iklimini hissettiren ilk işaretlerden biri olduğuna dikkat çeken Şahin, bu gecenin affa yönelmek, iyiliği büyütmek ve kalpleri arındırmak için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Başkan Şahin mesajında, "Regaip Kandili kendimizi yeniden gözden geçirdiğimiz, niyetlerimizi tazelediğimiz ve hayatımıza güzellikleri çoğaltma iradesiyle yön verdiğimiz kutlu bir gecedir. Bu geceyi, kırgınlıkları onarmak, gönül köprülerini güçlendirmek, komşuluk hakkını hatırlamak ve ihtiyaç sahiplerinin elinden daha sıkı tutmak için bir vesile olarak görmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep'in kültüründe paylaşma ve dayanışmanın güçlü bir yeri olduğunu belirten Şahin, "Bu şehrin mayasında iyilik vardır. Regaip Kandili'nin manevi iklimini fırsat bilerek merhameti çoğaltalım, kardeşlik bağlarımızı güçlendirelim, gönüllerimizi güzelleştirirken şehrimizi de güzelleştirmeye devam edelim" dedi.

Başkan Şahin mesajını, "Rabbim dualarımızı kabul eylesin, gönüllerimizi nurla doldursun. Regaip Kandili'nin şehrimize huzur, ülkemize bereket, tüm insanlığa barış getirmesini niyaz ediyor; tüm hemşerilerimin kandilini tebrik ediyorum. Hayırlı kandiller" sözleriyle tamamladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

