Şahin, eğlenceli aile kamplarındaki vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Şahin, eğlenceli aile kamplarındaki vatandaşlarla buluştu

05.08.2022 12:52
Şahin, eğlenceli aile kamplarındaki vatandaşlarla buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Eğlenceli Aile Kampları'na katılan Gazi şehirlilerle Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezi'nde bir araya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Eğlenceli Aile Kampları'na katılan Gazi şehirlilerle Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezi'nde bir araya geldi.

Erikçe Macera Parkı ve Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezi'nde ebeveynler ve çocukların buluşmasını sağlayan kampta Başkan Şahin, bir süre ailelerle sohbet etti, çocuklara etkinliklerde öğrendiklerini sordu. Programın devamında Şahin, müzik dinletisine katıldı.

"Bu çalışma aileye iletişimi sağlamak için fırsat veriyor"

Sohbet ve müzik dinletisi sonrası konuşma yapan Başkan Fatma Şahin, Gaziantep kültüründe aile içi iletişim için en büyük fırsatı sahrenin verdiğini, bu kültür sayesinde görüşülemeyen, yoğunluklardan dolayı paylaşılamayan şeyleri paylaşma fırsatı bulunduğunu aktardı.

Başkan Şahin, dünyanın geçtiği zor dönemde insanları eğlenirken öğrenerek dinlendirmek, fikren, bedenen, ruhen yeni döneme hazırlanmak gerektiğini vurgulayarak, "Aile içi iletişim çok önemli. Bu çalışma bu iletişimi sağlamak için aileye bir fırsat veriyor. Bu iş ufuk, vizyon ve talep işi. Burada çalışan eğitmenlerimiz işinin ehli. Bugün buraya bakmanız çok önemli. İki gün gibi görünse de içerisinde musikisi, iletişim dersleri, muhabbet ortamı veya hiçbir şey yapmayıp bu yeşil ortamın içinde oturmak, seyretmek bile insanın ruhunu rahatlatıyor. Bu yüzden dünyayı cennete dönüştürmek, bu mekanların sayısını arttırmak ve buralarda aile dostu projeler yapmak ve bu çalışmaların içini doldurmak için buradayız" şeklinde konuştu.

"Aile dostu olan şehir bütün hedeflere ulaşır"

Konuşmasının devamında dünyanın bilgi ekonomisi dediğini aktaran Şahin, "Spor ve bilim şehri Gaziantep' diyoruz. Eğer biz bilgiyi ekonomiye dönüştürmeye başarırsak Endülüs'te, Osmanlı'da yaşanan başarı cumhuriyetin ikinci yüzyılında yaşanacak. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu taçlandırmanın yolu gençlerimize yatırım yapmak. Biz büyük bir çınardan geliyoruz, bu çınarın devamı için çocuklarımızı çok iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Bu yüzden bizim çocuklarımızı geleceğe çok iyi hazırlamak gerekiyor. Bu şehri taşımak bizim en büyük görevimiz. Bir medeniyet ve bilim şehri olacaksak önce aile dostu olacağız. Aile dostu olan şehir bütün hedeflere ulaşır. Bugün buraya gelmeniz buraya ne kadar yakın olduğunuzu gösteriyor" dedi.

"Fiziksel ve zihinsel becerilerin kullanıldığı aktiviteler yapılıyor"

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı eğitmenleri tarafından kamp çerçevesinde yapılan etkinliklerde aileler okçuluk, bisiklet, oryantiring, eğitsel oyun, survivor parkuru, müze gezileri, değerler eğitimi, kano gibi fiziksel ve zihinsel beceri gerektiren aktivitelere katılıyor. Aileler Erikçe Macera Parkı'nda çadırlarda, Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezi'nde ise ahşap bungalov evlerde 1 gece 2 gündüz konaklıyor.

Toplamda 2 bin 700 aile katıldı

2 bin 700 aile olmak üzere toplamda 10 bin kişi, kamp programına katılırken, etkinliklerin yaz boyunca devam etmesi planlanıyor. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Fatma Şahin, Gizem Doğan, Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahin, eğlenceli aile kamplarındaki vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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