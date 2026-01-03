Gaziantep Büyükşehir, 2025 yılını ulusal ve uluslararası alanda ödüllerle taçlandırdı - Son Dakika
03.01.2026 16:17  Güncelleme: 16:20
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca hayata geçirdiği çeşitli projelerle yerel yönetim alanında ulusal ve uluslararası birçok ödül kazandı. Engelli bireyler için sağlanan hizmetler, kültür ve sanat alanındaki başarılar ile çevre projeleri dikkat çekti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca hayata geçirdiği projelerle yerel yönetim alanındaki başarısını ulusal ve uluslararası ölçekte aldığı ödüllerle bir kez daha ortaya koydu.

Kültür ve sanattan çevreye, engelli bireylere yönelik hizmetlerden bilim ve teknolojiye kadar geniş bir alanda yürütülen çalışmalar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni örnek belediyeler arasına taşıdı.

Avrupa'nın en prestijli yerel yönetim ödülü Gaziantep'in

Avrupa'nın yerel yönetim alanındaki en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Avrupa Ödülü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne layık görüldü. Bu ödül, belediyenin demokrasi, katılımcılık, sosyal uyum ve sürdürülebilir kent vizyonunu uluslararası düzeyde tescillemiş oldu.

Engelli bireyler için hayata geçirilen projelere anlamlı ödül

Engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarıyla öne çıkan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından verilen "Dirençli Dayanıklı Toplum" ödülünü kazandı. Bu ödüle, belediye tarafından hizmete sunulan Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi layık görüldü.

Kent estetiğinde uluslararası takdir: Galle Park

Kent estetiği ve yeşil alan çalışmalarında uluslararası standartları yakalayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Galle Park ile İngiltere merkezli Green Flag Award tarafından verilen Yeşil Bayrak Ödülü'nün sahibi oldu. Galle Park ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından Aile Dostu Park Unvanı ve Engelli Erişim Belgesi ile belgelendirildi. Belgelerin verilmesiyle Galle Park, Türkiye'nin ilk hem erişilebilir hem de aile dostu unvanını taşıyan parkı oldu.

Sahne sanatlarında büyük başarı

Kültür ve sanat alanındaki yatırımlarıyla dikkat çeken Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziantep Şehir Tiyatrosu, Yeni Tiyatro Dergisi tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Yeni Tiyatro Emek ve Başarı Ödülleri kapsamında önemli bir başarı elde etti. "Uçtu Uçtu Hezarfen" oyunu ile Yılın Tiyatro Ekibi ödülüne layık görülen Gaziantep Şehir Tiyatrosu, Anadolu'da tiyatronun gücünü bir kez daha ortaya koydu.

GAGİAD'dan kente değer katan projelere ödül

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) tarafından düzenlenen 14. Ödül Töreni'nde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeler dikkat çekti. Galle Park, Ortez Protez Merkezi ile Kayna Sabun ve Pekmez Müzeleri, kente değer katan çalışmalar arasında gösterilerek ödüle layık görüldü.

Bilim ve teknoloji alanında 5 ayrı başarı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, bilim ve teknoloji alanında yürüttüğü çalışmalarla toplam 5 ödül kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen TÜBİTEM kapsamında "Yılın En Etkin Bilim İletişimi" ödülü kazanılırken Teknofest yarışmalarında elde edilen derecelerle Gaziantep'in bilim ve teknoloji alanındaki başarısı tescillendi.

Sıfır atıktan sürdürülebilir tarıma: Çilek Serası'na anlamlı ödül

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda, katı atıklardan elde edilen metan gazından elektrik üretimi ve ısı geri kazanımı entegre edilerek kurulan Çilek Serası, 2025 Sürdürülebilir İş Ödülleri kapsamında Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Kategorisi'nde ödülün sahibi oldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

