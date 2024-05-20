Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Atiye Güner'in 'Giz Bahçesi' sergisi açıldı - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Atiye Güner'in 'Giz Bahçesi' sergisi açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Atiye Güner\'in \'Giz Bahçesi\' sergisi açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Atiye Güner'in 'Giz Bahçesi' sergisi, Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor. Sergi, kadınları doğa ile özleştirip çiçeklerle bir araya getiren 20 yağlıboya eserden oluşuyor ve 27 Mayıs Pazartesi gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.

20.05.2024 16:15  Güncelleme: 16:17
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Atiye Güner'in "Giz Bahçesi" sergisi açıldı.

Güner'in kişisel sergisine 20 Mayıs-27 Mayıs 2024 tarihleri arasında Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kadınları doğa ile özleştirip çiçeklerle bir araya getirilen sergi, yağlıboya tekniği kullanılan 20 eserden oluşuyor. Sanatseverler için sergi 27 Mayıs Pazartesi gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.

"Her zaman kültür ve sanat konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hakan Aslansoy, katılımcılara teşekkür ederek, "Biz Büyükşehir Belediyesi olarak, her zaman kültür ve sanat konusunda çalışmalarımıza devam etmekteyiz. En büyük desteği vermeye çalışıyoruz. Bu salonda çok güzel sanatçı arkadaşlarımıza misafirlik yaptı. Bundan sonraki süreçte de yapacak inşallah. Atiye Güner, çok kıymetli bizim için. Güzel bir sergi olduğunu gördüm. Hepiniz hoş geldiniz" dedi.

"Giz bahçesinde sizi kadınların gizli dünyasına götürmek istedim"

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Görsel İletişim Tasarımı bölüm Başkanı olarak görev yapan sergi sahibi Atiye Güner yaptığı açılış konuşmasında, "Giz bahçesinde sizi kadınların gizli dünyasına götürmek istedim. Aslında biraz ötekileştirildiğinin bilincinde olan kadınların melankolisini çiçeklerle birleştirip sergide size yansıtmak istedim. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne kültür sanata olan ilgilerinden dolayı böyle bir fırsat tanıdıkları için çok teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesildi. Protokol ve ziyaretçiler sergi sahibi Asiye Güner'le sergiyi gezdi. Güner, resimlerin hikayeleri hakkında bilgi verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Atiye Güner'in 'Giz Bahçesi' sergisi açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Atiye Güner'in 'Giz Bahçesi' sergisi açıldı - Son Dakika
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