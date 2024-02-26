Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine verilen her ay 22 binişlik ulaşım desteğinden bugüne kadar 146 bin 516 kişi yararlandı.
Dört üniversite bulunan Gazi şehirde gençlerin yaralanması için başlatılan Genç Gaziantep Uygulaması üzerinden öğrencilerin ihtiyaçlarına yanıt veriliyor. Gelen ulaşım desteği talepleri sonrası Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan toplu taşıma desteği kapsamında 2 yıllık sürede ikametgahı Gaziantep'te olan 16-25 yaş arası üniversite öğrencilerine 12 milyon 629 bin 518 TL değerinde destek verildi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin öncülüğünde başlatılan çalışma kapsamında Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı'nın verdiği toplu taşıma desteğinden yararlanmak için App Store ve Google Play üzerinden "Genç Gaziantep" uygulamasının indirip uygulama üzerinden başvuru yeterli oluyor.
Şartları karşılayan öğrencilerin Gaziantep Kartları'na Büyükşehir Belediyesi tarafından her ay 22 biniş ücreti yükleniyor. - GAZİANTEP
Son Dakika › Yerel › Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Ulaşım Desteği Sağlıyor - Son Dakika
Konserlerine hız kesmeden devam eden Petek Dinçöz, Kıbrıs'taki konserine 4,5 milyon TL'lik takıları ve siyah özel tasarım elbisesiyle çıktı. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken Dinçöz, bir de İnci Taneleri dizisindeki Dilber'in pavyon dansını yaptı.
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