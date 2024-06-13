Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yaşlı ve Engellilere Hizmet Veriyor - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yaşlı ve Engellilere Hizmet Veriyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi yaşlı ve engelli bireylerin evlerinde temizlik ve kişisel bakım hizmeti sunarak hayatlarını kolaylaştırıyor.

13.06.2024 11:16
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi, yaşlı ve engelli bireylerin evlerinde temizlik ve kişisel bakım hizmeti veriyor.

Kurban Bayramı öncesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki yaşlı ve engelli bireylerin evlerinde temizlik ve kişisel bakım hizmeti sunarak hayatlarını kolaylaştırıyor.

GBB Engelli Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Yaşlı Destek Programı (YADES) iş birliğiyle 2021 Ocak ayında başlatılan "Evim Dünyalara Bedel" projesi, geleneksel hale gelmiş bir hizmet olarak bu yıl da bayram öncesinde devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi bireylerin Kurban Bayramı öncesi gerek ev temizliği gerekse de kişisel bakımları için kapıları Büyükşehir Belediyesi tarafından çalındı. Evlerin yanı sıra Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi'nde de kişisel bakım ihtiyaçları karşılandı.

Bu proje kapsamında Evim Dünyalara Bedel Birimi, bayram öncesinde 400'e yakın vatandaşa saç kesim ve kişisel bakım hizmeti verirken 130'u aşkın vatandaşın ise evlerinde temizlik yaptı.

Bu çalışmalar, aile bireyleri ve mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmeti, bayram öncesinde toplumsal dayanışma ve yardımlaşma ruhunu güçlendiriyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yaşlı ve Engellilere Hizmet Veriyor - Son Dakika

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