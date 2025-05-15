Gaziantep Büyükşehir Meclisi'nden TFF Başkanı'na Fahri Hemşerilik - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Meclisi'nden TFF Başkanı'na Fahri Hemşerilik

Gaziantep Büyükşehir Meclisi\'nden TFF Başkanı\'na Fahri Hemşerilik

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na fahri hemşerilik payesi verilmesini kararlaştırdı. Başkan Vekili Halil Uğur, Türkiye Kupası Finali'nin şehre önemli ekonomik katkılar sağladığını belirtirken, milli maçın da Gaziantep'te yapılması için destek aldıklarını ifade etti.

15.05.2025 17:35  Güncelleme: 17:38
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mayıs 2025 dönemi toplantısının ikinci birleşiminde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na fahri hemşerilik payesi ve beratı verilmesine karar verildi.

Meclis, GBB Başkan Vekili Halil Uğur başkanlığında toplandı. 53 gündem maddesinin oylamaya sunulduğu mecliste, ek gündem maddeleri arasında yer alan öneri oy çokluğuyla kabul edildi. Başkan Vekili Halil Uğur, Türkiye Kupası Finali'nin Gaziantep'te düzenlenmesinin şehir için önemli bir tanıtım fırsatı sunduğunu belirtti. Uğur, "Bu organizasyon esnafımız için de büyük bir ekonomik katkı sağladı. Büyükşehir Belediyesi olarak park ve ulaşım süreçlerini kapsayan ciddi çalışmalar yürüttük. Bu süreçte emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Milli maç müjdesi

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun Gaziantep'e futbol alanında her türlü desteği verme sözü verdiğini aktaran Halil Uğur, "Kendisi, önümüzdeki süreçte milli maçın Gaziantep'te yapılması konusunda olumlu yaklaştı. Bu desteklerinden dolayı fahri hemşerilik payesi verilmesini meclis gündemine taşıdık" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir Meclisi'nden TFF Başkanı'na Fahri Hemşerilik - Son Dakika

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