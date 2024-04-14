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Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na bayramda ziyaretçi akını

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı 3 günlük Ramazan Bayramı süresince 71 bin kişi ziyaret etti

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı 3 günlük Ramazan Bayramı süresince 71 bin kişi ziyaret etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, bayram tatilinde Gazianteplilerin ve şehre gelen turistlerin akınına uğradı. Yüz ölçümü ve barındırdığı tür bakımından Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci, dünyanın ise dördüncüsü olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı bayramın ilk günü 14 bin, ikinci gün 27 bin, üçüncü gün ise 30 bin olmak üzere toplam 71 bin kişi ziyaret etti.

Burç Tabiat Parkı içerisinde yaklaşık 1 milyon metrekare alan üzerine kurulu Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, 350 türden 7 bin 500'den fazla hayvana ev sahipliği yapıyor. Gaziantep Doğal Yaşam Parkı içerisinde bulunan akvaryumlarda onlarca çeşit balık yer alırken Safari Park'ta ise kafesler ortadan kalkıyor, hayvanlarla yolculuk yapma fırsatı sunuluyor. Doğal Yaşam Parkı'nda ayrıca ziyaretçilere Tropik Kelebek Bahçesi'nde yüzlerce kelebek arasında yürüme imkanı verilirken içerisinde ayrıca Zooloji Müzesi ve Şempanze Adası da bulunuyor.

Doğal Hayatı Koruma ve Doğal Yaşam Parkı Daire Başkanı Celal Özsöyler, Ramazan Bayramı'nda şehirde en çok ziyaret edilen mekanlardan birisinin yine Gaziantep Doğal Yaşam Parkı olduğunu aktararak, "Bayram boyunca yoğun bir çalışma temposundaydık. Gaziantep'te vatandaşların ve turistlerin en çok ziyaret ettiği yer yine burası oldu. 3 günlük tatilde 71 bin ziyaretçi ağırladık. Burada onlara hayvanlarla beraber eşsiz bir imkan sunuluyor. Türkiye'de eşi beneri olmayan birçok imkan sunan Doğal Yaşam Parkı'nda ayrıca hayvanlarımızı tedavi ederek bakımlarını da en iyi şekilde yapıyoruz" diye konuştu.