Gaziantep Hemşehri Dernekleri Festivali Sefo Konseri ile Başlıyor - Son Dakika
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Gaziantep Hemşehri Dernekleri Festivali Sefo Konseri ile Başlıyor

Gaziantep Hemşehri Dernekleri Festivali Sefo Konseri ile Başlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Hemşehri Dernekleri Festivali ve Yöresel Kültürler Buluşması, Sefo Konseri ile başlıyor. Konserde Sefo, geniş repertuvarıyla Gazi şehirlilerle bir araya gelecek ve unutulmaz bir açılış sahnesi sergileyecek.

31.07.2024 10:07  Güncelleme: 10:09
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "Hemşehri Dernekleri Festivali ve Yöresel Kültürler Buluşması" Sefo Konseri ile başlıyor.

Festivaller Parkı'nda 1 Ağustos saat 20.30'da başlayacak konserde Sefo, festivalin coşkusunu bir kez daha yaşatacak. "Bilmem mi?", "Bonita", "Afettim", "Isabelle" gibi sevilen şarkıları başta olmak üzere geniş repertuvarıyla Sefo, Gazi şehirlilerle bir kez daha bir araya gelecek. Göz alıcı sahne şovları eşliğinde unutulmaz bir açılış sahnesi sergileyecek Sefo, 7'den 70'e Gaziantepli hayranlarıyla buluşacak.

Sefo Konseri ile başlayacak Hemşehri Dernekleri Festivali ve Yöresel Kültürler Buluşması, bu yıl Festivaller Parkı'nda 1-4 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Çeşitli illerden gelerek Gazi şehre yerleşen, göç eden hemşehrilerin kurdukları derneklerin birlik ve beraberlik içerisinde kaynaşmasını, kentlilik bilincinin kazandırılmasını, kültürel ve yöresel güzelliklerinin tanıtımı hedefleyen festivalde 48 dernek ve 8 kurum yer alacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Hemşehri Dernekleri Festivali Sefo Konseri ile Başlıyor - Son Dakika

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