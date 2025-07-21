Gaziantep'in Beyranı: Yazın Vazgeçilmez Lezzeti - Son Dakika
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Gaziantep'in Beyranı: Yazın Vazgeçilmez Lezzeti

Gaziantep\'in Beyranı: Yazın Vazgeçilmez Lezzeti
21.07.2025 13:53
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Beyran, Gaziantep mutfağında 12 saat pişirilerek hazırlanan ve her mevsim tercih edilen bir yemektir.

Gaziantep mutfağının en sevilen yemeklerinden olan, kemik suyu, et, pirinç ve baharatlarla hazırlanan beyranın sofraya gelmesi 12 saat sürüyor.

Gastronomi şehri Gaziantep'in meşhur tescilli lezzetlerinden olan beyran, günün her saatinde tercih edilen yemeklerin arasında yer alıyor. Gaziantep'te hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkması günlük yaşamı olumsuz etkilese de, kentin vazgeçilmez lezzeti tüketimi sıcak havaya rağmen sevilen lezzet olarak tercih ediliyor.

Yaz aylarında da severek tüketiliyor

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) gastronomi dalında "fark oluşturan şehirler" ağında olan Gaziantep'in en önemli lezzetlerinden beyran, her ne kadar daha çok sonbahar, ilkbahar ve kış aylarında en çok tüketilen yemeklerin başında gelse de, yaz aylarında da tüketilen yemekler arasında yer alıyor. "Dünyanın yemek başkenti" olarak nitelendirilen Gaziantep mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan 12 saat boyunca büyük kazanlarda pişirilerek hazırlanıyor. Haşlanmış et, pirinç, et suyu, sarımsak ve pul biber başta olmak üzere çeşitli baharatlar ile hazırlanan yemek, her mevsim ve saatte vazgeçilmez lezzetler arasında yer alması nedeniyle kentteki birçok lokanta ve restoranda sürekli hazır bulunuyor. Doğal antibiyotik özelliği taşıyan ve bağışıklık sistemini güçlendirici özelliğiyle bilinen yemeğin hazırlanması 12 saat sürüyor.

Doğal ilik özünden yapılan suyuyla vatandaşlara şifa dağıtan beyran, 12 saat büyük kazanlarda uzun uğraşlar sonucu kısık ateşte pişiriliyor. Vitamin deposu beyran, vatandaşlar tarafından çokça tercih ediliyor.

Sıcak havaya rağmen vatandaşlar menüsünde beyran bulunan restoranların salonlarını doldururken, beyran ustaları da ocak başındaki mesailerine ara vermeden devam ediyor.

Ateşle sıcağın birleştiği tezgahların başında çalışan ustalar, artık yüksek sıcaklığa alışkın olduklarını ve beyrana olan ilginin sıcak havalarda dahi azalmadığını belirtiyor. Vatandaşlar ise sıcak havaya rağmen beyrandan vazgeçemediklerini dile getiriyor.

Türkiye'nin zengin yemek kültürüyle öne çıkan ve lezzetleriyle adından söz ettiren gastronomi şehri Gaziantep'in yöresel lezzetlerinden beyranın Gazianteplilerin vazgeçilmez lezzeti olduğunu ifade eden beyran ustası Ömer Yozbatıran, beyranın Gaziantep'e özgü yemeklerden olduğunu belirtti.

"Bütün vitaminler beyranda mevcut"

Kış mevsiminin yanı sıra yaz mevsiminde de beyranın çok tüketilen bir lezzet ve şifa kaynağı olduğunu belirten Yozbatıran, "Beyran Gaziantep'e özgü et ve pirinç ile yapılan bir yemektir. 12 saat pişer. Normalde 6 saatte et hazır olur. 6 saat piştikten sonra eti çıkarırız, kemiğin iliğinin erimesini bekleriz. Kemiğin iliği erir ve suya karışır. Toplam hepsinin hazır olması 13 saati bulur. 12 saat sonra etin suyunu çıkarırız. Tezgahta iç yağı, biber ve sarımsak ile pişirir, hazır hale getiririz. Altına pirinç, üstüne haşlanmış et, etin üstüne de 12 saate hazırlanan et suyunu koyarız. Bolca kaynaması lazım. Beyran gastronomi şehri Gaziantep'e yakışan bir yemektir. Beyran şifa kaynağıdır. Yaz-kış her mevsimde yenilen bir yemektir. Beyran yiyen terler. Çünkü terletme özelliği var. Yemeğin içinde yer alan karabiber, sarımsak, pul biber antibiyotiktir. Gaziantepliler antibiyotik olduğu için sever" şeklinde konuştu.

"Dişimiz ağrısa bile beyran içeriz"

Hava 45 derece sıcak olmasına rağmen beyran yemeye geldiğini ifade eden vatandaşlardan Tuncay Andı da, "Biz Gaziantepliler olarak beyranı çok severiz. Hem yöremize uygun hem de yaz, kış, soğuk ve sıcak demeden beyran yeriz. Severek tüketiriz. Sabah, akşam içeriz. Dişimiz ağrısa bile içeriz. Çünkü faydalı bir yemektir. Onun için seviyoruz" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Gastronomi, gaziantep, Kültür, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'in Beyranı: Yazın Vazgeçilmez Lezzeti - Son Dakika

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