Gaziantep\'in Kurtuluşu\'nun 103. Yıl Dönümü Anıldı

Yerel

Merkezi Gaziantep'te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Gazianteplilerin vatan sevgisiyle verdikleri kurtuluş mücadelesinin, Türk Milleti için büyük bir ilham kaynağı olduğunu söyledi.

SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri de olan Dr. Yıldırım, Gaziantep'in düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 103'üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

"Büyük bir inanç ve kararlılıkla, topraklarını işgalci güçlere karşı savunan Gaziantep halkı 25 Aralık 1921 tarihinde tüm dünyada eşine az rastlanan bir mücadelenin kahramanı olarak tarihe geçmiştir" diyen Dr. Yıldırım, mesajını şöyle tamamladı: "Gaziantep'in Kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünde, cennet vatanımızın bağımsızlığı uğruna mücadele eden Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi rahmet ve saygı, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum". - GAZİANTEP