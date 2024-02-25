Gaziantep\'te Katmer: Lezzeti ve Geleneğiyle İlgi Çekiyor

Gaziantep'in yöresel tatlılarından biri olan katmer, hem lezzeti hem de geleneği ile vatandaşların ilgisini çekiyor.
Gaziantep'te katmer yapan işletmecilerden biri olan katmer ustası Gültekin Şerif Babacan, katmerin Gaziantep'in en sevilen tatlılarından biri olduğunu ve talebin çok olduğunu söyledi. Katmer, yufka hamurunun arasına tereyağı, süt kaymağı ve Antep fıstığı koyularak pişirilen ve üzerine Antep fıstığı serpilen bir tatlı. Katmerin lezzetinin sırrı, malzemelerin kalitesi ve ustalıkla hazırlanması.
"Gelin ve damadın ilk sabah kahvaltısı"
Katmerin Gaziantep'te yeni evlenen çiftlerin sabah kahvaltısı olduğunu belirten Babacan, "Katmerin geçmişi çok eskiye dayanır. Gaziantep'in yöresel tatlarından biridir. Katmerin geçmişten gelen en önemli özelliği gelin ve damadın ilk sabah kahvaltısı olmasıdır. Günümüzde hala devam eden bu geleneğin yanı sıra vatandaşlar bu tatlıyı öğle ve akşamda tercih ediyor. Katmerin farklı bir lezzeti var. İçerisinde bulunan kaymak, fıstık ve tereyağı çok önemli" dedi.
"Katmerin üzerine Antep fıstığı serpilir"
Katmerin yapılışıyla ilgili bilgi veren Babacan, "Un, tuz ve su ile yoğurulan hamurun bir gün dinlendirilir. Dinlenen hamur el ile ince bir şekilde açılır. İçerisine; Antep fıstığı, tereyağı ve kaymak konulur. Daha sonra katlayarak fırına verilir. Fırından çıkan katmerin üzerine Antep fıstığı serpilir ve servise hazır hale gelir" ifadelerini kullandı.
"Yurt dışına katmer gönderiyoruz"
Tüm Türkiye'den katmer yemek için gelen vatandaşların yanı sıra yurt dışından gelen turistlerinde olduğuna değinen Babacan, "Katmer yemek için başka şehirlerden gelen vatandaşlar oluyor. İstanbul, İzmir, Ankara ve birçok ilden katmer yemek için geliyorlar. Gaziantep gastronomi şehri olduğu için yemek yemeye gelen vatandaşlar yemeğin ardından tatlı niyetine de gelip katmerlerini mutlaka yiyorlar. Yurt dışına katmer gönderiyoruz. Katmerin içerisine kaymak koymuyoruz. Bu şekilde gönderdiğimizde 15 gün bozulmuyor. Hava sıcaklığı göre değişiyor. Yazın 2 gün sürüyor. Kışın 5 gün muhafaza edilebiliyor. Katmerin fiyatı 350 TL olmasına rağmen vatandaşlar bu lezzetten vazgeçemiyor" şeklinde konuştu.
"Katmer çok sevdiğimiz bir lezzet"
Adana'dan Gaziantep'e sık sık katmer yemek için geldiğini söyleyen müşteri Orhan Tanrıver ise, "Biz buraya çocukluğumuzdan beri geliyoruz. Bizim çok sevdiğimiz bir lezzet. Gaziantep bizim için lezzet turu oluyor. Herkese katmeri tavsiye ediyorum. Katmerin ağır bir şey olduğunu düşünenler öyle düşünmemeli. Çünkü çok hafif ve güzel bir lezzet. Katmeri yedikçe yiyesiniz geliyor" diye konuştu. - GAZİANTEP
Son Dakika › Yerel › Gaziantep'te Katmer: Lezzeti ve Geleneğiyle İlgi Çekiyor - Son Dakika
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