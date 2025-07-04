Gaziantep\'in Tarihi Almacı Pazarı 250 Yaşında

Tarihi, kültürel ve otantik yapılarıyla öne çıkan şehirlerden olan Gaziantep'te 250 yıl önce inşa edilen ve şehrin en eski çarşısı olan tarihi Almacı Pazarı, günümüzde de canlılığını korumaya devam ediyor.

Tarihi yapıları ve mimarisiyle ziyaretçilerine unutulmaz bir atmosfer sunan Gaziantep'te Kültür Yolu üzerinde bulunan ve "Şehrin Kalbi" olarak nitelendirilen tarihi Almacı Pazarı, Osmanlı döneminden bu yana ticari faaliyetlerin yürütüldüğü mekanların başında geliyor. Türkiye'nin ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en eski çarşıları arasında bulunan tarihi Almacı Pazarı, asırlardır ticaretin devam ettiği ve ahilik geleneğinin canlı tutulduğu çarşılar arasında yer alıyor. Gaziantep halkının yanı sıra şehri ziyarete gelen yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamanın yanı sıra canlılığını koruyarak ayakta duran tarihi Almacı Pazarı, hikayesiyle de dikkat çekiyor. Çarşı, geçmiş yıllarda elma meyvesinin nadir bulunması ve bu tarihi pazarda tane ile satışa sunulması nedeniyle "Elmacı ve Almacı Pazarı" ismiyle anılıyor. Halk arasında daha çok "Almacı Pazarı" olarak bilinen, Antep fıstığı başta olmak üzere baklavanın yanı sıra çeşitli baharatlar, kurutmalık sebzeler, salça çeşitleri, üzüm pekmezi ve çeşitleri gibi şire ürünleri ile birçok doğal, organik ve yöresel ürünlerin satıldığı çarşı ziyaretçilerine de Gaziantep'in toprağında yetişen tüm ürünlerin koleksiyonunu sunuyor. Antep fıstığının tezgahlardaki üstünlüğü çarşıdaki tüm dükkanlarda kendisini hissettirirken, kavrulmuş tuzlu fıstığın yanı sıra mevsimine göre taze fıstık, ağaç altı ve kuru kırmızı fıstıklar da yer alıyor.

Şehir merkezinde yer alan ve gün boyu ziyaretçisi eksik olmayan tarihi Almacı Pazarı, kentin ticaret anlamında merkezi konumunda yer alıyor.

Yöresel, doğal ve organik ürün denilince akla ilk gelen çarşı olan tarihi Almacı Pazarı'ndaki esnaf ise asırlardır ahilik anlayışını, kültürel tarihi mirasını ve kuşaktan kuşağa aktarılan iş yerleriyle çarşıyı ayakta tutmaya çalışıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri arasında yer alan çarşıda, ziyaretçiler doğal ve organik ürünleri satın alma fırsatını bulabiliyor.

Gaziantep'in tarihi ve kültürü ile öne çıkan bir şehir olduğunu ve Almacı Pazarı'nın da kentin en eski çarşısı olduğunu belirten çarşı esnafından İbrahim Bulut, "Çarşımız yaklaşık 250 yıllık bir çarşıdır. 20 yıldır bu çarşıda esnaflık yapıyorum. Bu bölge daha önce soğuk bir bölge olduğu için elma olmazmış ve çarşımızda elma tane ile satılırmış. O günden sonra adı Elmacı Pazarı olarak kalmış. Gaziantep'in tüm yöresel ürünleri çarşımızda satılıyor. Yurt içinden ve dışından gelen müşterilerimiz çarşımızdan alış veriş yapıyor" dedi.

Yarım asırdır Almacı Pazarı'nda esnaflık yaptığını belirten Aydın Şenkaya da, Almacı Pazarı'ın 250 yılık bir çarşı olduğunu bildirerek, "Çarşımız Gaziantep'in en eski çarşılarındandır. Eskiden Gaziantep'te bu çarşıdan başka bir çarşı yokmuş. Eskiden elmaya 'alma' derlermiş. O dönem elma çok az olduğundan dolayı ve insanların maddi imkanı olmadığından dolayı hasta ziyaretine veya misafirliğe giden hediye olarak elma götürürlermiş. Bundan dolayı bu çarşının ismi Almacı Pazarı olarak kalmış" ifadelerini kullandı.

Tarihi Almacı Pazarı'nın geçmişinin 250 yıl önceye kadar dayandığını belirten Cuma Turan ise tarihi çarşının ismini ise daha önce pazarda sadece elma satılmasından aldığını bildirerek, "Çarşımızda yöresel ürünler satılıyor. Ürünlerimiz bu bölgeye ait olan ve genelde de Oğuzeli ilçesine ait olan kurutmalıklar var. Çarşımızı herkesin görmesi ve gezmesi lazım" diye konuştu. - GAZİANTEP