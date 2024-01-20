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Gaziantep'in yöresel lezzeti ekşili ufak köfte soğuk kış günlerinde tercih ediliyor - Son Dakika
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Gaziantep'in yöresel lezzeti ekşili ufak köfte soğuk kış günlerinde tercih ediliyor

Gaziantep'e özgü lezzetlerden ekşili ufak köfte, hem doyurucu, hem de sağlıklı bir özelliğe sahip olmasıyla soğuk kış günlerinde vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Ekşili ufak köfte, gastronomi kenti Gaziantep'in 500 tescilli ana yemeklerinden biri olarak da dikkat çekiyor.

Gaziantep\'in yöresel lezzeti ekşili ufak köfte soğuk kış günlerinde tercih ediliyor
20.01.2024 - 11:55,  Güncelleme: 12:04
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Gaziantep'in yöresel yemeklerinden ekşili ufak köfte, hem lezzetli hem de sağlıklı olmasıyla soğuk kış günlerinde vatandaşlar tarafından çokça tercih ediliyor.

Gaziantep'e özgü lezzetlerden ekşili ufak köfte, hem doyurucu, hem de sağlıklı bir özelliğe sahip olmasıyla evlerde, lokantalarda ve restoranlarda en çok tercih edilen lezzetler arasında yer alıyor. Ekşili ufak köfte, özellikle soğuk kış günlerinde ise daha çok tercih ediliyor. Ekşili ufak köfte, gastronomi kenti Gaziantep'in 500 tescilli ana yemeklerinden biri olarak da dikkat çekiyor.

"Ekşili ufak köfte tarihi bir yemektir"

Ekşili ufak köfte yemeğinin tarihinin çok eskiye dayandığını anlatan Restoran çalışanı Ökkeş Öztürk, "Ekşili ufak köfte çok eskiye dayalı tarihi bir yemektir. Annelerimizin, teyzelerimizin ve halalarımızın evde toplanıp ince ince yuvarlayarak yaptığı bir yemektir. İçinde nohut taneleri, ekşi sosu vardır. Ekşili ufak köfte gastronomi kenti Gaziantep'te 500 tescilli ana yemeklerimizden birisidir. Ekşili ufak köftenin en büyük özelliği ise geçmişten günümüze kadar gelmesidir. Büyüklerimiz bu lezzet mirasını bize bıraktı biz de aynı şekilde bizden sonraki nesle aktarmaya çalışıyoruz" dedi.

"Büyüklerimizden bize eşsiz tescilli bir lezzet miras kaldı"

Ekşili ufak köftenin tarifini anlatan Öztürk, "Ekşili ufak köfte içerisinde kullanılan ince bulgur etle yoğurularak harç haline getirilir. Daha sonra hamurunu tane tane yuvarlayarak yapım aşamasına devam edilir. Bu yemeğin en önemli özelliği ise tanelerinin hepsi aynı ölçüde olmasıdır. Bu sayede büyüklerimizden bize eşsiz tescilli bir lezzet miras kaldı" ifadelerine yer verdi.

"Ekşili ufak köfte iştah açıcı bir yemektir"

Öztürk, ekşili ufak köftenin iştah açıcı bir yemek olduğunu belirterek, "Ekşili ufak köfte iştah açıcı bir yemektir. Aynı zamanda mideyi de rahatlatma özelliği vardır. Hemen hemen her akşam evlerde pişirilebilen ekşili ufak köftenin bir diğer özelliği ise düğünlerimiz de misafirler içinde yapılmasıdır" ifadelerini kullandı.

"Yerli ve yabancı turistler bu yemeğe çok ilgi gösteriyor"

Ekşili ufak köfte yemeğine yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Öztürk, "Yerli ve yabancı turistler bu yemeğe çok ilgi gösteriyor. Bu köfteleri nasıl yapıyorsunuz, hepsi nasıl aynı ölçüde diye soruyorlar. Biz de bu tarihimizden gelen yemeğimizi yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunuyoruz" diye konuştu.

Günlük 40-50 porsiyon satış yaptıklarını ifade eden Öztürk, fiyatların 160-180 TL arasında değiştiğini kaydetti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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