Gaziantep Kalesi Çevresinde Ücretsiz Otopark Uygulaması Başladı - Son Dakika
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Gaziantep Kalesi Çevresinde Ücretsiz Otopark Uygulaması Başladı

Gaziantep Kalesi Çevresinde Ücretsiz Otopark Uygulaması Başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, turizm sezonunun hareketlenmesi ile birlikte Gaziantep Kalesi çevresindeki okulların bahçelerini hafta sonları ücretsiz otopark olarak açma kararı aldı. Bu uygulama, yerli ve yabancı turistlerin araç parkı sorununu çözmeyi amaçlıyor.

04.05.2025 13:22  Güncelleme: 13:24
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, turizm sezonunun hareketlenmesiyle şehrin simgelerinden Gaziantep Kalesi'nin çevresinde bulunan okulların bahçelerini hafta sonları ücretsiz otopark olarak açtı.

Turistlerin yoğunluğunun artmasıyla beraber kültürü, tarihi, gastronomisi ile ön plana çıkan Gazi şehirde Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını ve yeni uygulamalarını sürdürüyor.

Şehrin tarihi yapılarının ile mahallelerinin bulunduğu, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Gaziantep Kalesi çevresinde araç parkı sorunu için çözüm üreten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bölgede bulunan Abdullah Kepkep İlkokulu, Münifpaşa Ortaokulu, Özdemirbey İlkokulları'nın bahçelerinde hafta sonları ücretsiz otopark hizmeti verecek.

Bölgede ulaşım sorununu çözmek için yapılan çalışma ile ziyaretçiler için büyük kolaylık sağlanacak, araçlarını güvenle park edebilecekler. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ayrıca yapılan çevre ve yol düzenlemeleriyle kale çevresinde ulaşımda konforu arttırırken araç trafiğinde akıcılığı arttırmayı hedefledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Kalesi Çevresinde Ücretsiz Otopark Uygulaması Başladı - Son Dakika

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