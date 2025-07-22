Gaziantep Moral Evi'nde Yaşlılar İçin Ahşap Boyama Atölyesi - Son Dakika
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Gaziantep Moral Evi'nde Yaşlılar İçin Ahşap Boyama Atölyesi

Gaziantep Moral Evi\'nde Yaşlılar İçin Ahşap Boyama Atölyesi
22.07.2025 09:57  Güncelleme: 10:02
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Gaziantep'teki Moral Evi'nde alzaymır ve demans hastalarına yönelik düzenlenen ahşap boyama atölyesinde 70'ini aşan yaşlı bireyler, el becerilerini geliştirerek sosyalleşme fırsatı buluyor. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikler, yaşlıların zihinsel ve fiziksel sağlıklarını olumlu yönde etkiliyor.

Gaziantep'te 8 yıldır alzaymır ve demans hastalarına hizmet verilen Moral Evi'nde yaşlı bireyler için düzenlenen ahşap boyama atölyesine katılan yaşlılar, 70'inden sonra el işi yapmanın sevincini yaşıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 2018 yılında kurulan Alzaymır Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezine (Moral Evi) gelen yaşlı bireyler, merkezde gün boyu sağlıklı, keyif ve huzur dolu vakit geçiriyor.

Alzaymır hastalığının ilerlemesinin durdurulması ve yaşı bireylerin keyif dolu vakit geçirmesi ile el becerilerinin gelişmesine katkı sunan hizmetlerin verildiği merkezde, spordan sanata, el sanatlarından dil eğitimine ve el işi kursularına kadar birçok farklı alanda kurslar düzenleniyor.

Eğitimler uzman eğitmenler tarafından veriliyor

Hastalığı ilk ve orta düzeyde olan hastaların kabul edildiği Moral Evi'nde yaşlıların hayata tutunması ve alzaymırın ilerlemesinin durdurulması için düzenlenen kurslarda eğitimler mesleklerinde uzman eğitmenler tarafından uygun bir çalışma sistemine göre veriliyor. Alzaymır hastaları, uzmanlar eşliğinde merkezde keyifli vakit geçirerek, hastalığın zorluklarına daha güçlü göğüs geriyor. Merkezde düzenlenen ahşap boyama etkinlikleri sayesinde yaşlı bireyler, sosyalleşme ve becerilerini geliştirme fırsatı buluyor. sosyal izolasyon yaşayan ve günlük aktivitelerde zorlanan yaşlı bireyleri bir araya getiren merkezde yaşlı bireyler, hem sosyalleşiyor hem de fiziksel ve bilişsel becerilerini geliştirme imkanı buluyor.

İş uğraş atölyesinde hastalar, ahşap boyama, ebru, örgü, keçe ve kesme çalışmaları gibi el becerileri aktiviteleri yapıyor. Bu aktiviteler sayesinde hastalar kendi ilgi alanlarını keşfederek becerilerinin farkına varıyor ve kendilerine olan güvenleri artıyor. Yapılan aktiviteler hastaların ince, kaba, kas ve motor becerilerini koruyor, el, göz ve beyin koordinasyonlarının da devamlılığını sağlıyor.

Yeni arkadaşlıklar kurma fırsatı buluyorlar

Ürettikleri eserleri görmenin mutluluğunu yaşayan ve ayrıca toplumsal katılımları artan yaşlı bireyler, merkez sayesinde sosyal çevrelerini genişletme ve yeni arkadaşlıklar kurma fırsatı buluyor. Merkezde kurulan ahşap boyama atölyesi yaşlı bireylerin zihinsel ve fiziksel sağlığını olumlu yönde etkileyerek toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor.

Merkezde çeşitli kurslara katılan kursiyerler, yeni hobiler edinmenin yanı sıra alzaymır ve demanstan da korunuyor. Yaşlıların ömürleri boyunca biriktirdikleri hatıraların unutulmasını engellemek amacıyla eğlenceli terapi yöntemleriyle sosyal yaşamdaki aktivitelerini dolu tutmak için kurulan ahşap boyama atölyesinde alzaymır hastalarının hünerli elleriyle yaptıkları ürünler büyük beğeni topluyor.

Ulaşımları Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen araçla sağlanan alzaymır ve demans hastaları, uzman eğitmenler tarafından eğitim alıyor. Merkezde şarkı ve türküler eşliğinde ahşaplara hünerli elleriyle şekil veren yaşlı bireylerin hazırladığı ürünler göz kamaştırıyor.

Kursların kendileri için çok faydalı olduğunu belirten yaşlı bireyler, merkezi çok beğendiklerini ve gün boyu merkezde sağlıklı, keyifli ve huzur dolu vakit geçirdiklerini dile getirdiler.

"Bu merkeze gelince kendimi daha iyi hissediyorum"

Moral Evi'ndeki ortamın çok güzel olduğunu ve merkezdeki kurslara düzenli olarak katıldığını belirten 81 yaşındaki Ökkeş Bahri Özbulan, "Bu merkeze gelince kendimi daha iyi hissediyorum. Hocalarımız bize büyük ilgi gösteriyor. Eğitmenimizin gayretiyle ahşap boyama yapıyoruz. Eğitmenlerimizden güzel eğitimler alıyoruz. Ben bu merkezin eski danışanı olduğum için arkadaşlarım bana saygıda hiç kusur etmiyorlar. Bende elimden geldiği kadar arkadaşlarımı üzmeden güzel sohbetlerle, oyunlarla kursu şenlendiriyoruz" dedi.

"Moral Evi'nde olduğum için çok mutluyum"

Moral Evi'nde verilen eğitimlerden çok memnun olduğunu ifade eden 72 yaşındaki Türkan Güzel ise "Moral Evi'nde olduğum için çok mutluyum. Burada her şeyi öğrendik. Boyama işlerimiz var. Burada çok güzel şeyler öğrendik. Kurslarımız çok güzel geçiyor. Arkadaşlarımız uyumlular. Hep birlikte örgü, boyama ve diğer etkinlikleri yapıyoruz. Devletimizden ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'den Allah razı olsun" diye konuştu.

"Moral Evi'nde aldığımız tüm hizmetlerden memnunuz"

Moral Evi'ne geldiği için çok mutlu olduğunu belirten 80 yaşındaki Hüseyin Koçaslan da, "Sabahleyin bizi servisle evimizden alıyorlar ve merkeze geliyoruz. Moral Evi yetkililerinden ve çalışanlarından çok memnunuz. Moral Evi'ne geldiği için çok memnunum. Sabah geliyoruz, öğleden sonra 14.00'a kadar iş uğraş atölyesine katlıyoruz. Moral Evi'nde aldığımız tüm hizmetlerden memnunuz" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

gaziantep, Demans, Demans, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep Moral Evi'nde Yaşlılar İçin Ahşap Boyama Atölyesi - Son Dakika

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