Gaziantep'te büyük skandal! Doktor haftada sadece 1 gün geliyor - Son Dakika
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Gaziantep'te büyük skandal! Doktor haftada sadece 1 gün geliyor

19.09.2022 10:45

Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde, muayene ve tahliller için oluşan uzun kuyruklara mağdur vatandaşlar tepki gösteriyor. Muayene olmak için hastaneye gelenler, ultrason ve röntgen için sıra alımlarının durdurulduğunu belirterek, Sağlık Bakanlığı'nın soruna çözüm bulmasını istedi.

Geçen hafta Sağlık Bakanlığı'nın hastane randevuları için müracaat eden vatandaşlara "30 günde en fazla üç randevu alabilirsiniz" mesajı gündeme gelmiş, hastane kuyruklarına vatandaşlar tepki göstermişti. Benzer görüntüler, bu sabah Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde de yaşandı.

VATANDAŞLAR MAĞDUR

Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde uzun kuyrukların oluşması muayene ve tahlil için hastaneye gelen vatandaşların tepkisine neden oldu. Muayene olmak için gelen vatandaşlar ultrason ve röntgen için sıra alımlarının durduğunu ve mağdur olduklarını ifade etti.

SADECE 1 GÜN HASTANEDE

Öte yandan doktor sayısının da eksik olduğunu ifade eden vatandaşlar, enfeksiyon hastalıkları uzmanı hekimin sadece haftanın 1 günü hastanede olduğunu belirtti. Hastanede her gün benzer bir durum yaşandığını ifade eden vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'nın soruna çözüm bulmasını istedi.

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Kaynak: ANKA

Nizip Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı, Gaziantep, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te büyük skandal! Doktor haftada sadece 1 gün geliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te büyük skandal! Doktor haftada sadece 1 gün geliyor - Son Dakika
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