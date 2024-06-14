Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek'ten Kurban Bayramı Kutlama Mesajı - Son Dakika
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Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek'ten Kurban Bayramı Kutlama Mesajı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Şimşek, bayramların birlik ve beraberliğimize, toplumsal barışa ve kardeşliğimize olan katkısına dikkat çekti ve bayram sevincinin toplumun tüm kesimleri tarafından en üst düzeyde yaşanmasının önemine vurgu yaptı. Şimşek, mesajında Kurban Bayramının sevgi, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma gibi güzel duyguların yoğun olarak yaşandığı özel günler olduğunu belirtti ve bayramın ülkemize ve tüm insanlığa huzur ve refah getirmesini diledi.

14.06.2024 12:29
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Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, "Milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutluyor, huzur dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum" dedi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Şimşek mesajında, bayramların birlik ve beraberliğimize, toplumsal barışa ve kardeşliğimize olan katkısına dikkat çekti.

Bayram sevincinin toplumun tüm kesimleri tarafından en üst düzeyde yaşanmasının önemine vurgu yapan OSB Başkanı Cengiz Şimşek, mesajında, "Bayramlar hem kültürümüzde hem de inancımızda önemli yeri bulunan, sevgi, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma gibi güzel duyguların yoğun olarak yaşandığı özel günlerdir. Millet olarak bir Kurban Bayramını daha kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurban, bir taraftan bizleri yüce Allah'a yakınlaştırırken, diğer taraftan da bizleri birbirine yakınlaştırmakta, kardeşliğimizi güçlendirmektedir. Kırgınlıkların ve dargınlıkların unutulduğu, herkesin birbirini kucakladığı, ihtiyaç sahiplerinin sevindirildiği bu müstesna günler birlik-beraberliğimizi de güçlendirmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle başta sanayicilerimiz olmak üzere, tüm milletimizin ve İslam Aleminin mübarek Kurban Bayramını kutlar, bayramın ülkemize ve tüm insanlığa huzur ve refah getirmesini dilerim" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek'ten Kurban Bayramı Kutlama Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek'ten Kurban Bayramı Kutlama Mesajı - Son Dakika
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