Gaziantep OSB Başkanı: 1 Trilyonluk Destek Paketi Sanayici İçin Can Suyu Olacak

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştıracak yeni dev destek paketinin iş dünyası için can suyu olacağını söyledi.

1 trilyon liralık finansman desteği

İmalat sanayisi ve yatırımlara yönelik toplamda 1 trilyon liralık uygun şartlı finansman imkanı ile iş dünyasının finansmana erişim konusunda yaşadığı sorunun önemli ölçüde çözüleceğini belirten OSB Başkanı Şimşek, "Türkiye ekonomisinin üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme hedefleri doğrultusunda reel sektöre yönelik tarihi bir finansman desteğinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Çarklar daha hızlı dönecek

Yeni yatırımlara ve üretime yönelik her türlü desteğin önemine vurgu yapan Gaziantep OSB Başkanı Şimşek, "Açıklanan yeni finansman paketi kapsamında, özellikle yüksek katma değerli yatırımları destekleyen Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) ve imalat sanayisi odaklı iki destek verilecek. Bu destekler sanayicimiz için adeta can suyu gibi olacak. Yenin finansman paketi ile Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programının toplam büyüklüğü 750 milyar Türk Lirası'na çıkarıldı. Üretim çarklarının daha hızlı dönmesi amacıyla ise imalat sektörüne 250 milyar liralık yeni kredi desteği sağlanıyor" şeklinde açıklamada bulundu.

Rekabet gücü artacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, yatırım ve üretime verdiği destekten dolayı teşekkür eden Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, reel sektörün kullanımına sunulan 1 trilyon lira büyüklüğündeki destek paketinin, üretim ve yatırımlara ivme katmanın yanında, işletmelerin rekabet gücünün artmasına da önemli katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

Üretime dayalı büyüme modelini destekliyoruz

Başkan Şimşek, reel kesim için büyük önem taşıyan 1 trilyon liralık destek paketi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Daha müreffeh bir ülke olmanın yolu daha çok yatırım, üretim, istihdam ve ihracattan geçiyor. Üretmeden, daha aydınlık bir geleceğe, daha güzel yarınlara sahip olmak mümkün değildir. Bu anlamda biz sanayiciler şartlar ne olursa olsun üretimi kesintiye uğratmadan daha çok çalışmak ve ülke ekonomisini büyütmek zorundayız. Hükümetimizin de üretime dayalı büyüme modeline destek olması memnuniyet vericidir. Yatırım ve üretime 1 trilyon lira kaynak paketinin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP