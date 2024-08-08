Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Enflasyon Düzeltmesi İçin Basın Açıklaması Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Enflasyon Düzeltmesi İçin Basın Açıklaması Yaptı

Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Enflasyon Düzeltmesi İçin Basın Açıklaması Yaptı

Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Hakan Özseven ve oda üyeleri, enflasyon düzeltmesinin geçici vergi dönemlerinde yapılmaması ve mesleki sorunların çözümü için basın açıklaması yaparak ruhsat yaktı.

08.08.2024 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Hakan Özseven ve oda üyeleri, enflasyon düzeltmesinin geçici vergi dönemlerinde yapılmaması ve mesleki sorunların çözümü için basın açıklaması yaparak ruhsat yaktı.

Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Hakan Özseven ve oda üyeleri, mali müşavirlerin taleplerini duyurmak, enflasyon düzeltmesinin geçici vergi dönemlerinde yapılmaması ve mesleki sorunların çözümü için basın açıklaması yaptı.

Oda başkanı basın açıklaması yaptıktan sonra ruhsatını yaktı

Basın açıklamasını yapan Gaziantep Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Hakan Özseven, "Enflasyon düzeltmesi bütün kurumlar, bütün işletmeler için gereklidir, lazım ve mali müşavirler bunları yapacağız zaten. Ancak, gelir dağılımındaki adaletsizliği derinleştirdiğini beyannameler verildikten sonra göreceksiniz. İstenilen ve beklenilen vergi geliri sonucunu doğurmadığı görülecek. Bunları anlatmaya çalıştık ama sesimizi duyuramadık. Enflasyon düzeltmesinden elde edilecek vergi gelirinin kamu yararı taşımayacağız çok açık belli olduğundan biz bunun yıllık uygulanması gerektiğini ısrarla söyledik. Yine de geçici vergi dönemlerinde uygulanması meslek mensupları açısından mümkün değil. Meslek mensupları zaten çok ağır koşullarda çalışıyorlar. Enflasyon düzeltmesin geçici vergi döneminde yapabilmek için hiç evine gitmeden sonuna kadar çalışacak olsalar bile bu bilançolar yetişmeyecek. Geçici vergi beyannamelerine bilanço eklenmesi imkansızdır. Firmaların kesin kayıtları yapılmadan bilanço eklenemez. Meslek mensuplarımız insanca koşullarda yaşamak ve çalışma istiyorlar. Fakat bu bizim elimizden alınıyor. İcracı olan bizler sesimizi duyurmaya çalıştık ancak duyuramadık. Bu yüzden bütün Türkiye'de gönlü bizimle olan, bizi destekleyen, bizim gibi düşünen bütün meslektaşlarımız adına bu ruhsatın artık öneminin kalmadığını düşünüyorum ve onların adına oda sekreterimle beraber biz bu ruhsatları yakıyoruz. Umarım sesimiz bu kez duyulur" diyerek ruhsat yaktı.

Gaziantep Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nda toplanan oda üyeleri ve meslek mensupları, ruhsat yaktıktan sonra çeşitli sloganlar attı. Serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin çocukları ise anne ve babalarını göremediklerini belirterek düzenleme yapılmasını istedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

gaziantep, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Enflasyon Düzeltmesi İçin Basın Açıklaması Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı
00:22 Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
23:27 Fatura onlara kesildi Filenin Sultanları’nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş’a tepki yağıyor Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
23:17 İsrail, Suriye’nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
22:18 Misilleme korkusu yaşayan İsrail “Çukur“da toplandı Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı
10:47 Galatasaray’da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum
10:19 MİT’ten nokta operasyon Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
10:14 Guatemala’da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
10:06 Brighton’dan Ferdi Kadıoğlu’na 35 milyon euroluk tarihi teklif Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
10:01 Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar’da ilginç cevaplar Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 04:05:34. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Enflasyon Düzeltmesi İçin Basın Açıklaması Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement