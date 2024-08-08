Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Enflasyon Düzeltmesi İçin Basın Açıklaması Yaptı

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Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Hakan Özseven ve oda üyeleri, enflasyon düzeltmesinin geçici vergi dönemlerinde yapılmaması ve mesleki sorunların çözümü için basın açıklaması yaparak ruhsat yaktı.

Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Hakan Özseven ve oda üyeleri, mali müşavirlerin taleplerini duyurmak, enflasyon düzeltmesinin geçici vergi dönemlerinde yapılmaması ve mesleki sorunların çözümü için basın açıklaması yaptı.

Oda başkanı basın açıklaması yaptıktan sonra ruhsatını yaktı

Basın açıklamasını yapan Gaziantep Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Hakan Özseven, "Enflasyon düzeltmesi bütün kurumlar, bütün işletmeler için gereklidir, lazım ve mali müşavirler bunları yapacağız zaten. Ancak, gelir dağılımındaki adaletsizliği derinleştirdiğini beyannameler verildikten sonra göreceksiniz. İstenilen ve beklenilen vergi geliri sonucunu doğurmadığı görülecek. Bunları anlatmaya çalıştık ama sesimizi duyuramadık. Enflasyon düzeltmesinden elde edilecek vergi gelirinin kamu yararı taşımayacağız çok açık belli olduğundan biz bunun yıllık uygulanması gerektiğini ısrarla söyledik. Yine de geçici vergi dönemlerinde uygulanması meslek mensupları açısından mümkün değil. Meslek mensupları zaten çok ağır koşullarda çalışıyorlar. Enflasyon düzeltmesin geçici vergi döneminde yapabilmek için hiç evine gitmeden sonuna kadar çalışacak olsalar bile bu bilançolar yetişmeyecek. Geçici vergi beyannamelerine bilanço eklenmesi imkansızdır. Firmaların kesin kayıtları yapılmadan bilanço eklenemez. Meslek mensuplarımız insanca koşullarda yaşamak ve çalışma istiyorlar. Fakat bu bizim elimizden alınıyor. İcracı olan bizler sesimizi duyurmaya çalıştık ancak duyuramadık. Bu yüzden bütün Türkiye'de gönlü bizimle olan, bizi destekleyen, bizim gibi düşünen bütün meslektaşlarımız adına bu ruhsatın artık öneminin kalmadığını düşünüyorum ve onların adına oda sekreterimle beraber biz bu ruhsatları yakıyoruz. Umarım sesimiz bu kez duyulur" diyerek ruhsat yaktı.

Gaziantep Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nda toplanan oda üyeleri ve meslek mensupları, ruhsat yaktıktan sonra çeşitli sloganlar attı. Serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin çocukları ise anne ve babalarını göremediklerini belirterek düzenleme yapılmasını istedi. - GAZİANTEP