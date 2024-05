Yerel

Gaziantep'te 103 engelliye akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtıldı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi, engelliler haftası nedeniyle 103 adet akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtım yaptı.

Şahinbey Belediyesi tarafından engelliler haftası dolayısıyla "Bir Gün Değil 365 gün Beraberiz" sloganıyla 103 adet akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtım töreni yapıldı.

"Engelli kardeşlerimizin yanındayız"

Engellilerin her zaman yanında olduklarını söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Engelli olmayacağımızın hiçbir garantisi yok. Hepimiz engelli adayıyız ve engelli olabiliriz. Engelli kardeşlerimizin yanındayız. Gazoz kapağı, şişe kapağı gibi şeyler toplayın da size araç verelim demiyoruz. Bugün itibariyle toplam 3 bin 886 adet akülü ve manuel sandalyeyi engelli kardeşlerimize hiçbir talepte bulunmadan hediye ettik. Bunlar onların hakkı dedik. Güle güle kullansınlar" dedi.

"Engelliler günlerinde değil her zaman bizimledir"

Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu'nun her zaman yanlarında olduğunu belirten GÖRBİL Derneği Başkanı Mehmet Aysel, "Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, engelliler günlerinde değil her zaman bizimledir. Her ne zaman gelirseniz gelin hangi cihaza ihtiyacınız olursa size yardımcı olur. Engellinin her zaman yanında olan Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bu araba sayesinde sürünmem bitti"

Törende konuşan vatandaş Mehmet Karaoğlan, "Başkanımız 2010 yılında bana bu sandalyeyi hediye etti. Bu araba sayesinde sürünmem bitti. Buradaki herkesin buna benzer hikayeleri var. Ben başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.