Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ücretsiz Ulaşım - Son Dakika
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Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ücretsiz Ulaşım

Gaziantep\'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü\'nde Ücretsiz Ulaşım

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehir içi toplu ulaşım araçlarını ücretsiz hizmet verecek.

13.07.2024 09:22  Güncelleme: 09:23
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren şehir içi toplu ulaşım araçları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 17.00 ile 24.00 saatleri arasında ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine katılmak isteyenler için önemli bir kolaylık sağlıyor. Bu özel günde, vatandaşların etkinliklere rahatça ulaşabilmesi amacıyla turuncu şehir içi toplu ulaşım araçları, GAZİRAY ve tramvaylar 17.00 ile 24.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet verecek.

Gaziantep halkı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanarak, düzenlenecek etkinliklere rahatça katılabilecek. Bu uygulama, şehirdeki ulaşımı rahatlatmayı ve etkinliklere katılımı artırmayı hedefliyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ücretsiz Ulaşım - Son Dakika
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