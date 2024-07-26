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Gaziantep'te 35 iş yerine 279 bin 900 TL ceza

GAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekipleri tarafından abart egzoz takan ve imal eden iş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde 35 işyerine 279 bin 900 TL para cezası uygulandı.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından 23 - 24 Temmuz tarihlerinde kent merkezinde abart egzoz takan ve imal eden iş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde, 35 işyerine 279 bin 900 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca denetimler esnasında abart egzoz yaptırdığı tespit edilen 10 araca 65 bin 202 TL para cezası uygulandı.