Gaziantep\'te 4-6 Yaş Kur\'an Kursu Protokolü İmzalandı

Yerel

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Şahinbey İlçesi'nde yapılacak olan Kur'an Kursu protokolü imzalandı.

Gaziantep Valiliğinde düzenlenen protokol imza töreninde Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Vali Yardımcısı Muhammet Önder, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ve hayırsever Semih Petek 4-6 yaş Kur'an Kursu için protokol imzaladı.

"Gaziantepliler hayırseverdir"

4-6 yaş Kur'an kurslarına önem verdiklerini ifade eden Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Gaziantepliler hayırsever insanlardır. Her hafta hayırseverlerimizle birlikte çeşitli hayır işlerine öncülük edecek protokollere imza atıyoruz ve her birinde yeni gururlar yaşıyoruz. 4-6 yaş Kur'an kursu bizim önem verdiğimiz bir konu. Buradan yetişen evlatlarımızın öğrendiği her bir kelime ve dualarda hem ecdadınız hem de sizler faydalanacaksınız. Bu anlamda Kur'an kursumuzun şehrimize hayırlı olmasını diliyor emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Kur'an Kurslarımızın sayısını arttırıyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 4-6 yaş grubunun öğrenim anlamında önemli bir yaş olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımızın küçük yaşta eğitilmesi çok önemli. Özellikle 4-6 yaş grubu gelişim ve öğrenim için çok önemli bir yaş. Valimiz Kemal Çeber'in önderliğinde 4-6 yaş Kur'an kurslarımızın sayısını arttırıyoruz. Malazgirt Mahallesi bizim kurduğumuz ve gelişen bir mahallemiz. Mahallemizde daha önce Şahinbey Belediyesi olarak iki tane cami yapımına vesile olduk. Malazgirt Mahallemizde hayırseverlerimizin desteği ile 4-6 yaş Kur'an kursu yapılacak. Rabbim hayırlarını kabul etsin. Burada yetişecek çocuklar memlekete ve ailelerine hayırlı bir evlat olacaklar. Kur'an kursunun yapımında emeği geçen Başta valimiz olmak üzere İl-İlçe Müftümüze ve hayırsever ailemize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Hayırsever ailemize teşekkür ediyorum"

Kur'an kurslarının önemine dikkati çeken İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, "Hayırseverlerimizin desteği ile yapımını tamamladığımız 4-6 yaş Kur'an Kurslarımızı eğitime açtık. Daha önceden ihtiyaç duyduğumuz bir mahallemizde 4-6 yaş grubu Kur'an kursu için protokol imzaladık. Yerin tahsisi konusunda Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum. Hayırsever ailemiz ilk günden bu yana destek olmak için heyecanla bugünü beklediler. Kur'an kurslarımız değerlerimizi çocuklarımıza aktarabileceğimiz müstesna yerlerdir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Şehrimize hayırlı olsun"

Şahinbey İlçe Müftüsü Mehmet Arslaner emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Şahinbey İlçemizde yapılacak olan 4-6 yaş Kur'an kursunun ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Başta valimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Hayırsever Halil Petek ise "Böyle hayırlı bir işe niyet ettik ve Başta valimiz olmak üzere Şahinbey Belediye Başkanımıza ve İl Müftümüze vermiş olduğu destek için teşekkür ederiz" diye konuştu. - GAZİANTEP