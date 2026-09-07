Gaziantep'te 76 yaşındaki İbrahim Halil Uzak, her gün kütüphaneye giderek kitap okuyor - Son Dakika
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Gaziantep'te 76 yaşındaki İbrahim Halil Uzak, her gün kütüphaneye giderek kitap okuyor

Gaziantep\'te 76 yaşındaki İbrahim Halil Uzak, her gün kütüphaneye giderek kitap okuyor
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki İbrahim Halil Uzak, terzilikten emekli olduktan sonra kitap sevgisiyle gençlere örnek oluyor. Bir buçuk yıldır her gün Şahinbey Millet Kütüphanesi'ne giden Uzak, günde 40-50 sayfa kitap okuyarak haftada bir kitap bitiriyor.

Gaziantep'te 76 yaşındaki İbrahim Halil Uzak, kitap sevgisiyle gençlere örnek oluyor. Her gün kütüphaneye giden Uzak, vaktini kitap okuyarak geçiriyor.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan ve gençlik yıllarında bıraktığı terzilik mesleğinin ardından hayatını kitaplara adayan 76 yaşındaki İbrahim Halil Uzak, mesleğini bıraktıktan sonra kitaplara olan ilgisini artırdı. Bir süre evinde kitap okuyan Uzak, oğlunun tavsiyesi üzerine Şahinbey Millet Kütüphanesi'ni keşfetti. Evine yakın olması nedeniyle her gün kütüphaneye gitmeye başlayan 76 yaşındaki Uzak, kısa sürede kütüphanenin müdavimleri arasına girdi. Sabahın erken saatlerinde kütüphanenin yolunu tutan Uzak, bir buçuk yıldır gününün önemli bir bölümünü kitaplar arasında geçiriyor. Her gün yaklaşık 40-50 sayfa kitap ve dergi okuyan Uzak, haftada ortalama bir kitabı tamamlıyor. Yaşına rağmen okuma alışkanlığından vazgeçmeyen Uzak, gençlerle aynı ortamda kitap okuyarak okumanın yaşının olmadığını gösteriyor.

"Kütüphane evim gibi oldu"

Kütüphaneye oğlunun tavsiyesi üzerine geldiğini belirten Halil İbrahim Uzak, "1950 yılında Gaziantep'te doğdum. İlkokul mezunuyum ve sonra terzilik yaptım. İş genel anlamda konfeksiyona dönünce ben de onu yapamaz oldum, onun üzerine bıraktım. Ardından kitap okumaya başladım. Evimiz buraya yakın ve oğlum kitapları çok sevdiğim için bana Şahinbey Belediyesine bağlı Millet Kütüphanesini tavsiye etti. Baba, çok kitap var, sen de okumayı seviyorsun git bak dedi. Onun üzerine buraya gelmeye başladım. O günden bu yana her gün geliyorum. Saat 9'da geliyorum. Hatta kahvaltımı da buraya getiriyorum. Kütüphane evim gibi oldu. Akşam 6 ya kadar burada bulunuyorum" dedi.

Kütüphanede günlük 50 sayfa kitap okuduğunu söyleyen Uzak, gençlere okuyun tavsiyesinde bulundu.

Şahinbey Belediyesine teşekkür eden İbrahim Halil Uzak, "Genelde dergilerle ilgileniyorum. Dergi olmayınca mevcut kitaplardan okurum. Kitabın işte tarihi ve dini olanını tercih ediyorum. Günde 40- 50 sayfa kitap okuyorum. Gençlere ise tavsiyem, boş zamanlarını kahvelerde falan öldürmesinler. Böyle yerlerde gelsin okusun yazsınlar. Şahinbey Belediyesi'nden böyle bir yeri açtığı için Allah razı olsun. Böyle yerlerin her şehirde olmasını isterim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te 76 yaşındaki İbrahim Halil Uzak, her gün kütüphaneye giderek kitap okuyor - Son Dakika

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