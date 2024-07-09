Gaziantep'te ateşin karşısında demir döven demirci - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziantep'te ateşin karşısında demir döven demirci

Gaziantep\'te ateşin karşısında demir döven demirci

Gaziantep'te kaybolmaya yüz tutmuş demircilik mesleğini icra eden Gökmen Gürban, zor şartlarda mesleğini sürdürüyor. Sıcak hava ve ateşin karşısında el emeği, bilek gücü ile el aletleri imal eden Gürban, yaz kış demeden çalışıyor.

09.07.2024 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hava sıcaklığının 40 dereceye yükseldiği Gaziantep'te ateşin karşısında demir döven Gökmen Gürban, zor şartlarda mesleğini icra ediyor.

Gaziantep'te kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden olan demircilik mesleğini icra eden Gökmen Gürban, ateşte ısıtılan demiri çekiçle işleyerek teknolojiye direniyor. Bakırcılar Çarşısında 40 yıldır demircilik yapan Gökmen Gürban, yaz kış demeden çalışmaya devam ediyor. Küçük atölyesinde sıcak hava ve ateşin karşısında el emeği, bilek gücü ile şiş, bıçak, balta, çapa, çengel ve kürek gibi el aletleri imal ediyor. Gürban, baba mesleği olan demirciliği yaz kış devam ettirdiğini söylüyor.

"Dışarısı 40 derece ise burası 100 derece oluyor"

Mesleğini yaz kış demeden zorlu şartlarda icra ettiğini söyleyen Gürban, "Burada ocağı yakıp öğleye kadar çalışıyoruz. Hava sıcaklığının arttığı saatlerde biraz mola veriyoruz. Sıcaklar bizi etkiliyor. Emek olmazsa bir şeyler olmaz. Günde 300 tane yapıyorum. Yaşımdan dolayı artık fazla yapamıyorum. Dışarısı 40 derece ise burası 100 derece oluyor. Çünkü ateş yakıyoruz. Mesleğimiz bu o yüzden yaz kış yapmak zorundayız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te ateşin karşısında demir döven demirci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:34 Hamas’ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi Hamas'ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi
13:40 Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi
13:13 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
12:19 Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem
11:37 Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ’ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ'ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı
14:18 Konu: Fikstür çekimi Mehmet Büyükekşi’ye tepkiler çığ gibi Konu: Fikstür çekimi! Mehmet Büyükekşi'ye tepkiler çığ gibi
14:06 Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi
13:26 Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti
12:51 Bu kez medya sektöründen değil Rasim Ozan’dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı Bu kez medya sektöründen değil! Rasim Ozan'dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı
12:07 Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı! Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler
11:38 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti! Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş
11:26 Dilan ve Engin Polat’ın iddianamesi iade edildi Dilan ve Engin Polat'ın iddianamesi iade edildi
11:24 Zorla mı evlendirdiler Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı Zorla mı evlendirdiler? Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı
10:56 Sinan Ateş’in annesine yapılanlar Ayşe Ateş’i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler Sinan Ateş'in annesine yapılanlar Ayşe Ateş'i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 14:46:40. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te ateşin karşısında demir döven demirci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement