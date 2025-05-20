Gaziantep\'te Bisiklet Yolu 100 Kilometreye Çıktı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu ve sağlıklı bir ulaşım aracı olan bisikletin yaygınlaştırılması, şehir merkezinde rahat, güvenli ve konforlu kullanımı amacıyla bisiklet yolunu 100 kilometreye çıkardı.

Hayata geçirdiği Gazibis projesi ile hem çevre dostu hem sağlıklı bir ulaşım alternatifi sunan Büyükşehir Belediyesi güvenli ulaşım olan bisiklet yollarını geliştirmeyi sürdürüyor.

Bisiklet yolu ile güvenli ulaşım

Bisiklet yollarına ek olarak ulaşımın kolaylaştırılması adına şehir merkezine yerleştirilen 17 noktada bisiklet tamir istasyonu kullanıcılara büyük bir rahatlık sağlıyor. Bisikletliler için ise bisiklet yollarına özel olarak tasarlanan çöp kovaları yer alıyor.

Vatandaşların günlük hayatlarına bisikleti entegre etmelerini destekleyen Büyükşehir Belediyesi, 7 farklı noktada 108 kiralık bisiklet bulma fırsatı sunarken 57 bisiklet park yeri ile imkanları kolaylaştırıyor.

Gazişehirlilere 120 bin bisiklet dağıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin öncülüğünde sağlıklı yaşam ve çevreyi korumak için yerli ve milli üretimle kullanıma hazır hale getirilen toplamda 120 bin bisiklet ise çeşitli meslek gruplarına, gençlere ve çocuklara dağıtıldı. - GAZİANTEP