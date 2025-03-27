Gaziantep\'te Bozulan Yollara Ramazan Bayramı Öncesi Bakım Onarım

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Araban ilçesi merkezi ve kırsal mahallelerindeki bozulan yollarda Ramazan Bayramı öncesi bakım onarım çalışması başlattı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Araban ilçesi merkezi ve ilçeye bağlı kırsal mahallelerde kış mevsiminde yaşanan donlar nedeniyle bozulan yollarda güvenliğin artırılması amacıyla bakım-onarım çalışması başlattı. Ekipler, Ramazan Bayramı öncesi bakım onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Vatandaşlar çalışmalardan dolayı yetkililere teşekkür etti. - GAZİANTEP
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