Gaziantep\'te çiftçiler alternatif ürün olarak soya ekimine başladı

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Gaziantep'in Araban ilçesindeki çiftçiler alternatif ürün olarak soya ekimine başladı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tahıl ambarı olarak bilinen Araban Ovası'nın verimli topraklarında üreticilik yapan çiftçiler bu yıl ilk defa hem ana ürün hem de sarımsak, buğday ve arpa hasatından sonra ikinci ürün olarak soya fasulyesi ekimine başladı. Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun, soya ekimi yapılan bölgelerde incelemelerde bulundu.

Ekim ile ilgili konuşan Altun, "Yağlar ve hayvan yemlerinin başlıca kaynağı olan soya ürününün Araban Ovası'nda ekiminin yaygınlaşması amacıyla oda olarak girişimlerde bulunduk. Çeşitli tanıtımlar sonucunda hem birinci hem de sarımsak, buğday ve arpa hasadından sonra da ikinci ürün olarak alternatif ürün yetiştirmek isteyen çiftçilerimiz soya fasulyesi ürününe yöneliyor. Soya ekiminin yaygınlaşması amacıyla tarlalarda ve odamızda çiftçilerimize tanıtım yapıyoruz. Araban Ovası'nda 203 bin dönüm alanda ekim ve hasat yapılan geniş tarım arazilerinde bu yıl bin dönüm alanda birinci ve ikinci ürün olarak soya fasulyesi ekildi. Araban Ovası'nda tarım yapan çiftçilerimiz sulama ve enerji maliyeti yüksük olduğundan dolayı az su tüketen soya fasulyesine yöneliyor. Bu yıl çiftçilerimiz soyadan iyi verim alırsa inşallah pamuk ve mısıra alternatif olacak, çiftçimiz daha fazla kazanacak. Amacımız bu yönde. Yaptığımız hesaplamalara soya pamuk ve mısırdan daha karlı olacak. Çiftçimizle sahadayız" dedi.

"Araban Ovası'nın verimli topraklarını alternatif ürün soya ile buluşturacağız"

Soya fasulyesinin toprağı iyileştirdiğini ve daha sonra ekilen ürünün verimini artırdığı vurgulayan Altun, soyanın hem gıda sektöründe hem hayvan yeminde hem de sanayide kullanıldığına dikkati çekti. Altun, "Ülkemizin ihtiyacı olan bir bitki. İnşallah bundan sonra Araban Ovası'nın verimli topraklarını alternatif ürün soya ile buluşturacağız. Soya toprağı pek fazla yormuyor. Toprağa azot bırakıyor. Ondan sonra ekilecek ürünün veriminde de artış olur. Bizim beklentimiz az gübre kullanarak soyadan sonra ekilen üründen daha fazla ürün almak. Ama az gübre ve az su kullanacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP