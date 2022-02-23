Gaziantep'te çorba çeşmesi sayısını arttırıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te çorba çeşmesi sayısını arttırıyor

23.02.2022 15:38
Gaziantep'te çorba çeşmesi sayısını arttırıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin, 26 noktadan sürdürdüğü sabah çorba ikramı hizmeti sürüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin, 26 noktadan sürdürdüğü sabah çorba ikramı hizmeti sürüyor. Büyükşehir yeni kuracağı 15 nokta ile günlük ikram kapasitesini 22 bin kişiye çıkaracak.

7 gün 24 saat aralıksız hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, her gün 06.00-09.00 saatlerinde hastaneler, üniversiteler ve işçi servislerinin yoğun olduğu bölgelerde çorba ikram çeşmelerinde sıcak çorba ve ekmek ikram ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından sürdürülen hizmet, gelen talepler doğrultusunda arttırılarak 15 yeni çorba ikram çeşmesini daha hizmete eklenecek. Böylece sayı 41'e çıkarılacak. Günlük hizmet verilen vatandaş sayısı ise yaklaşık 22 bin olacak. Şu anda 26 noktada bulunan çorba ikram çeşmeleri, üniversite öğrencileri, hasta yakınları, erken saatlerde iş başı yapan çalışanlar başta olmak üzere tüm vatandaşlara hizmet veriyor. Konu hakkında açıklamada bulunan Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy, günlük çorba ikramı hizmetinin aksatılmadan yürütüldüğünü belirterek, "Hijyenik ortamda ustalarımızın lezzetleri ellerinde pişiriliyor. 26 noktada hizmet veriyoruz 15 noktaya daha çorba çeşmesi koyacağız. Gaziantepli hemşerilerimize hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Gaziantep bilindiği üzere sanayi ve işçi şehri. Günün erken saatlerinde iş yerlerine giden işçilerimiz sabahları çorbalarını içip işe gidiyor. Öğrencilerimizde sabahları bu noktalardan çorbalarını alıyorlar. Hastanelerde de bu hizmeti yürütüyoruz. Kendi vatandaşımıza yaptığımız bu hizmeti doğru bir hizmet olarak görüyoruz. Bütün Gaziantepli hemşerilerimize afiyet olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep'te çorba çeşmesi sayısını arttırıyor
Gaziantep'te çorba çeşmesi sayısını arttırıyor
Gaziantep'te çorba çeşmesi sayısını arttırıyor

YORUMLAR
500
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tarihi Tabak Hamamı'nı hizmete açacak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tarihi Tabak Hamamı'nı hizmete açacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, işçi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gaziantep'te çorba çeşmesi sayısını arttırıyor - Son Dakika


Son Dakika
15:35 Yasemin Özilhan 45 bin TL'lik ürün paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı
15:24 İbrahim Tatlıses'e kötü haber! Proje ihalesi belediye tarafından iptal edildi
14:44 UKOME'den İBB'nin yeni taksi teklifine 13. kez ret
15:17 Ankara'da doktora şiddet uygulayan kadın, sosyal medyada gündem oldu!
15:13 Rusya geri adım atmıyor! Putin, Batı'ya mesaj gönderdi: Ordumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz
15:10 Ukrayna'da sivil halktan iç acıtan manzaralar: Okullara giden çocukların giysilerinde kan grupları yazıyor
14:54 Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in telefon görüşmesi yapacağını açıkladı
14:46 Kayınvalidesini evde bulamayınca komşusunu rehin aldı! Özel Harekat polislerinin hedefi oldu
14:45 Oğlum'da bu akşam neler olacak? Zeynep Tuğrul'un elinden kurtulabilecek mi?
14:38 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Osman Bey Geyhatu'yu Bitinya'dan söküp atmaya ant içiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 15:45:26. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te çorba çeşmesi sayısını arttırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement