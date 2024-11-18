Gaziantep'te Depremzedelere Kalıcı Konutlar Teslim Ediliyor - Son Dakika
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Gaziantep'te Depremzedelere Kalıcı Konutlar Teslim Ediliyor

Gaziantep\'te Depremzedelere Kalıcı Konutlar Teslim Ediliyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde depremzede vatandaşlar, kalıcı konutlara taşınmaya başlanırken konteyner kentler de tahliye ediliyor. TOKİ tarafından yapılan konutlar, depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

18.11.2024 12:42  Güncelleme: 12:44
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Gaziantep'in Araban ilçesinde kalıcı konutları teslim edilen depremzede vatandaşlar Konteyner Kent'ten tahliye edilmeye başlandı.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden etkilenen Gaziantep'in Araban ilçesinde depremzede vatandaşlara bir yandan inşası tamamlanan TOKİ kalıcı konutlar teslim edilirken diğer yandan da geçici konaklama merkezi olarak kullanılan ahşap konteyner kentler tahliye ediliyor.

Araban ilçesindeki depremzede ailelerin barınma ihtiyacını karşılamak için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile Gaziantep Valiliği tarafından yaptırılan 99 ahşap konteyner, ilçede kalıcı konutlarda anahtar teslimlerinin artması ve hak sahibi depremzede vatandaşların bazılarının da kalıcı kontlara taşınması nedeniyle tahliye edilmeye başlandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Depremzedelere Kalıcı Konutlar Teslim Ediliyor - Son Dakika

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