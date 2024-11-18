Gaziantep\'te Depremzedelere Kalıcı Konutlar Teslim Ediliyor

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Gaziantep'in Araban ilçesinde kalıcı konutları teslim edilen depremzede vatandaşlar Konteyner Kent'ten tahliye edilmeye başlandı.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden etkilenen Gaziantep'in Araban ilçesinde depremzede vatandaşlara bir yandan inşası tamamlanan TOKİ kalıcı konutlar teslim edilirken diğer yandan da geçici konaklama merkezi olarak kullanılan ahşap konteyner kentler tahliye ediliyor.

Araban ilçesindeki depremzede ailelerin barınma ihtiyacını karşılamak için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile Gaziantep Valiliği tarafından yaptırılan 99 ahşap konteyner, ilçede kalıcı konutlarda anahtar teslimlerinin artması ve hak sahibi depremzede vatandaşların bazılarının da kalıcı kontlara taşınması nedeniyle tahliye edilmeye başlandı. - GAZİANTEP