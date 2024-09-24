Gaziantep\'te Depremzedelere Modern Evler Yapılıyor

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Gaziantep'te depremzede vatandaşlar için inşa edilen konut ve köy evlerinde son aşamaya gelindi. Yapılan depreme dayanıklı ve modern evlerin görüntüsü ise villaları aratmıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının deprem bölgesinde TOKİ eliyle yaptığı ve teslim ettiği köy evleri vatandaşlardan tam not aldı. Deprem bölgesinin hızla ayağa kaldırılması için inşa edilen kalıcı konutlar ve köy evlerinin yapımı da hızla devam ediyor. Dağ eteklerinde yapılan ve büyük beğeni toplayan köy evleri villaları aratmıyor.

Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şürası'nda bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda hafif çelikten yapımına başlanan köy evlerinden inşaatı tamamlananlar, depremzedeler tarafından beğeniyle karşılandı. Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçeleri ile depremin yıkıma neden olduğu diğer ilçelerde ikamet eden depremzede vatandaşlar için yapılan konut, iş yeri ve köy evleri teslim edilirken, inşası süren konut, iş yeri ve köy evlerinde ise son aşamaya gelindi. Nurdağı ilçesinin kırsal Sakçagözü, Başpınar ve Bademli ile diğer mahallelerdeki köy evlerinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Son rötuşların yapıldığı köy evlerinin çoğunun Aralık ayında hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.

Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki depremzedeler yeni evlerine kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşarken, evlerini teslim alacak vatandaşların ise heyecanlı bekleyişi devam ediyor.

"Evlerimiz villa gibi yapıldı"

Köy evlerindeki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten kırsal Sakçagözü Mahallesi Muhtarı Hilmi Güneş, "Yaklaşık 19 ay önce büyük bir deprem felaketi yaşadık. Depremlerde aralarında ağabeyim, yengelerim ve yeğenlerim olmak üzere 10 yakınımı kaybettim. Çok acı bir olay yaşadık. Rabbim bir daha yaşatmasın. Allah devletimize zevallik vermesin. Deprem sürecinde olsun, deprem sürecinden sonra devletimiz her zaman yanımızda oldu. Sakçagözü Mahallesi'nde 400 adet konut yapılıyor. 300 tanesi hazır sayılır ve 100 tanesi de bitim aşamasına gelindi. Birçok köyde de köy evleri teslim edildi. Evlerimiz villa gibi yapıldı. Kendi imkanlarımızla bu şekilde ev yapamazdık. Devletimiz sağ olsun. Bize villa tarzı ev yaptı. Evlerde çok güzel oldu. Konumu olarak da çok güzel oldu" dedi.

"İlçemizde çok ciddi bir çalışma var"

Depremzedeler için yapılan köy evlerinin görüntüsü, bahçesi ve çevresindeki ormanlarıyla villaları aratmadığını belirten depremzede Mehmet Bozoğlan, "Evlerimiz bitmek üzere ve sadece bir çevre düzenlemesi kaldı. İlçemizde birçok köyde evler teslim edildi. Evlerimiz 126 metrekare şeklinde yapıldı. Yapılan evlerden çok memnun kaldık. Evlerimiz villa şeklinde yapıldı. İlçemizde çok ciddi bir çalışma var. Hiçbir sıkıntımız yok. İnşallah evlerin tamamı kısa bir sürede teslim edilir" şeklinde konuştu.

"Devletin eline sağlık"

Depremlerde evi yıkılan Sakçagözü Mahallesi sakinlerinden Yusuf Gilgil, depremler sonrası devletin depremzede vatandaşlara her türlü desteği sağladığını belirterek, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti. Gilgil, "Çok ağır bir deprem yaşadık. Allah kimsenin başına vermesin. Allah bir daha bu tür felaketler yaşatmasın. Devlet şu anda evlerimizi yapıyor. Bazı köylerde evler teslim edildi. Bizim evlerimiz de bitme aşamasına geldi. Allah devlete zeval vermesin. Evlerimiz yapılıyor. Her şey yavaş yavaş yoluna giriyor. Evler çok güzel yapıldı. Plan, projeleri de çok güzel oldu. Evlerimiz çokta sağlam görünüyor. Devletin eline sağlık. Gerçekten bu büyük bir başarıdır. Onca il, ilçe ve köyü ayağa kaldırmak kolay değil. Bugüne kadar birçok ev yapıldı. İnşallah çok uzun sürmez bizim evlerimizde teslim edilir" diye konuştu. - GAZİANTEP