Gaziantep'te 'Doğayı Keşfediyorum' Projesi Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziantep'te 'Doğayı Keşfediyorum' Projesi Başlatıldı

'Doğayı Keşfediyorum' projesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğinde, çevre bilinci ve doğa sevgisini aşılamak amacıyla hayata geçirildi. Proje, 2024-2025 eğitim yılı boyunca öğrencilerin doğayı gözlemleyip tanımasını hedefliyor.

09.04.2025 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te 'Doğayı Keşfediyorum' projesi hayata geçti

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğinde düzenlenen "Doğayı Keşfediyorum" Projesinin oryantasyon programı düzenlendi.

Gaziantep'te 2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılı içerisinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yaşadığı çevreyi gözlemleyen ve doğayla güçlü bir bağ kuran bireyler yetiştirmek amacıyla "Doğayı Keşfediyorum' projesi hazırlandı. Proje kapsamında öğretmenler rehberliğinde sadece sınıflar içinde değil, çocukların yakın çevresindeki doğa ve doğal ortamı tanımaları, gözlemlemeleri, yaşadıkları çevreyi keşfetmeleri amaçlanıyor. Eğitimler sürecinde 190 bin kişiye ulaşılması hedeflenen projede 4 bin farklı okulda 10 bin öğretmene bilgi verilerek çocukların eğitimlerine katkı sağlanacak. Tüm öğrencilere kitapçıklar dağıtılıp bilgilendirme yapılacak. Projenin devamında ise Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı şehirde yeşil alan sayısını artırmaya devam edecek.

"Eğitim, bilim, spor, kültür sanat ve yeşil şehir Gaziantep üzerine çok iddialıyız"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin programda yaptığı konuşmada doğayı incitmemek için bir araya gelen katılımcılara teşekkür ederek, "Eğitim, bilim, spor, kültür sanat ve yeşil şehir Gaziantep üzerine çok iddialıyız. Bu projeyi çok destekliyoruz. TEMA vakfı çok önemli. Bu bir ekip işi. Bu projeyi buraya kadar getiren herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep yaptığı bu yeşil alan çalışmalarından dolayı Avrupa Birliği'ne alındı"

Projenin önemine vurgu yapan Başkan Fatma Şahin, Gaziantep'te doğayı korumak için Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı projelere değinerek, "Antarktika'ya çok uzun bir yolculukla gittik. Bize eksi 20 derece dediler bir gittik artı 2 derece. Buzullar eriyor. Dolayısıyla artık bu iş bir yeşili sevmek muhabbetinden çıktı gezegenimizi korumamız lazım. Bu bir mecburiyete dönüştü. Döndükten sonra yaptığımız çalışmalar üzerine devam ettik. Gaziantep üzerine baktığımız zaman kişi başına düşen yeşil alanı çoğalttık. Gaziantep yaptığı bu yeşil alan çalışmalarından dolayı Avrupa Birliği'ne alındı. Biz Türkiye'den önce Gaziantep olarak Avrupa Birliği'ne girdik" dedi.

"Çok büyük bir yatırım yapılıyor"

İklim Master Planı'na değinen Şahin, Gaziantep'te biyolojik oksijen ihtiyacı, kimyasal oksijen ihtiyacı bu altyapıda organizeye götürüldüğünde arıtmalara rağmen hala Nizip Çayı kısmının kirlendiğini belirterek, "Biz şu anda organizede daha yüksek biyolojik ve endüstriyel arıtmaya geçmek durumunda kaldığımızı gördük. Çok büyük bir yatırım yapılıyor şu anda. İkinci en önemli kısım ulaşım. Eski otobüslerin yaşlarını gençleştirdik. Şimdi hidrojenli otobüsü çalışıyoruz. Çocukların kitaba ulaşması lazım. Kitabı sevmesi lazım. Kitaptan çıkan ana fikri uygulaması lazım" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de bu işe ilk başlayan, en güçlü şehirde yürüten ilk şehir Gaziantep"

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç, Gaziantep'te bu tür faaliyetlerin yapılmasının kolay olduğunu belirterek, "Türkiye'de bu işe ilk başlayan, en güçlü şehirde yürüten ilk şehir Gaziantep. Gazi şehrin her alanda birinci olduğu gibi çok büyük destekçileri var. Bunun başında da Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin geliyor. Çocuklarımızın ekolojik okur-yazar olması, doğayı fark etmesi, yarınlara sürdürülebilir birleşen bırakabilmesi için ihtiyaç duyulan becerilere öğretmenlerimiz ve belediyemizin desteğiyle inşallah ulaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"Hepimizin hayalini betonlar değil, doğa süslüyor"

TEMA Vakfı Gaziantep İl Temsilcisi Muharrem Katıoğlu da programda yaptığı konuşmada doğayı korumak ve keşfetmenin önemine vurgu yaparak, "Hepimizin hayalini betonlar değil, doğa süslüyor. Biz artık şunu yapalım istiyoruz. Çocuklarımızın ayakkabılarını artık anneleri bu çocuklar hayatın içinde büyüsünler. Çoğumuz dut ağacının, ceviz ağacının dallarında büyüdük. Proje çok emek verilen bir proje. Çocuklar çevresindeki ağaçları tanıyacaklar" diye konuştu.

Projenin devamında ise uzman eğitimcilerin katılımıyla proje bazında eğitim sunumları verilecek.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Yerel Yönetim, Tema Vakfı, Gaziantep, Kültür, Eğitim, Çevre, Yerel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te 'Doğayı Keşfediyorum' Projesi Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF’den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası TFF'den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası
Ortalık çok fena karışacak Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye gece yarısı olay gönderme Ortalık çok fena karışacak! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gece yarısı olay gönderme
Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar
Hayatı boyunca dedesi olarak bildiği kişi ölüm döşeğinde babası olduğunu itiraf etti Hayatı boyunca dedesi olarak bildiği kişi ölüm döşeğinde babası olduğunu itiraf etti
Şanlıurfa’da sulama kanalında kadın cesedi bulundu Şanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu
“Balkona neden izmarit attınız“ dediler, kaldırım taşıyla saldırdılar "Balkona neden izmarit attınız" dediler, kaldırım taşıyla saldırdılar
Kırşehir Belediyesi, yaptırdığı Atatürk heykelini depoya kaldırdı Kırşehir Belediyesi, yaptırdığı Atatürk heykelini depoya kaldırdı
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı
Burcu Köksal, AK Partili ismi salondan kovdu: Zabıta müdürü, çıkar bunu dışarı Burcu Köksal, AK Partili ismi salondan kovdu: Zabıta müdürü, çıkar bunu dışarı
28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu
AB’den ABD’ye ilk misilleme 15 Nisan’da devreye girecek AB'den ABD'ye ilk misilleme! 15 Nisan'da devreye girecek

17:41 İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı
17:34 Burcu Köksal, AK Partili ismi salondan kovdu: Zabıta müdürü, çıkar bunu dışarı Burcu Köksal, AK Partili ismi salondan kovdu: Zabıta müdürü, çıkar bunu dışarı
16:53 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu
16:41 AB’den ABD’ye ilk misilleme 15 Nisan’da devreye girecek AB'den ABD'ye ilk misilleme! 15 Nisan'da devreye girecek
16:28 ABD’den Avrupa’ya Çin tehdidi: Ortak hareket ederlerse kendi boğazını keserler ABD'den Avrupa'ya Çin tehdidi: Ortak hareket ederlerse kendi boğazını keserler
01:00 Apple, gümrük vergilerinden kaçınmak için 5 uçak dolusu iPhone’u ABD’ye transfer etti Apple, gümrük vergilerinden kaçınmak için 5 uçak dolusu iPhone'u ABD'ye transfer etti
00:29 Kırşehir Belediyesi, yaptırdığı Atatürk heykelini depoya kaldırdı Kırşehir Belediyesi, yaptırdığı Atatürk heykelini depoya kaldırdı
00:27 “Balkona neden izmarit attınız“ dediler, kaldırım taşıyla saldırdılar "Balkona neden izmarit attınız" dediler, kaldırım taşıyla saldırdılar
00:09 Şanlıurfa’da sulama kanalında kadın cesedi bulundu Şanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu
23:53 Hayatı boyunca dedesi olarak bildiği kişi ölüm döşeğinde babası olduğunu itiraf etti Hayatı boyunca dedesi olarak bildiği kişi ölüm döşeğinde babası olduğunu itiraf etti
23:42 Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar
23:39 Ortalık çok fena karışacak Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye gece yarısı olay gönderme Ortalık çok fena karışacak! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gece yarısı olay gönderme
23:28 TFF’den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası TFF'den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 18:01:16. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 'Doğayı Keşfediyorum' Projesi Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement