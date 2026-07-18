Başkan Şahin\'e Araban\'daki asfalt hizmeti için teşekkür

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Araban ilçesinde Elif Mahallesi ile tarihi Rumkale arasındaki 13 kilometrelik yolda yürütülen sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Araban Belediye Meclis Üyesi Atilla Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, kış şartları nedeniyle bozulan Elif Mahallesi-Rumkale yolunun sıcak asfaltla yenilendiğini söyledi.

Sarıkaya, Büyükşehir Belediyesinin ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde sürdürdüğü hizmet seferberliği kapsamında tamamlanan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Elif Mahallesi ile tarihi Rumkale arasındaki 13 kilometrelik yolda asfalt çalışmalarının tamamlanmasını sağlayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e, Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkililerine ve emeği geçen tüm personele teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP