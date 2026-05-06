Gaziantep'te Emekçi Birliği Çağrısı

06.05.2026 00:19
Sendikalar, 1 Mayıs'ta birlik ve örgütlenme ile haklar için alanlara çıkmaya davet etti.

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP)- Gaziantep'te sendikalar ve meslek örgütleri, 1 Mayıs öncesi yaptıkları basın açıklamasıyla emekçileri alanlara çağırırken "Birlik olursak kazanırız. Örgütlü olursak bizden büyük güç yoktur" dedi.

Gaziantep'te sendikalar ve meslek örgütleri, 1 Mayıs öncesi bir araya geldi. TÜMTİS (Tüm Taşıma İşçileri Sendikası) Gaziantep Şube Başkanı Mahmut Canyurt'un okuduğu basın açıklamasında, emekçilerin farklı kesimlerinin ortak sorunlar ve talepler etrafında birleştiği vurgulandı.

İşçilerden kamu emekçilerine, mühendislerden hekimlere ve emeklilere kadar geniş bir kesimin güvencesiz çalışma koşullarıyla karşı karşıya olduğunu belirten Canyurt, "Biz güvencesiz çalışmaya mahküm edilenleriz. Biz emeği sömürülenleriz. Biz şiddetle yaşamdan koparılan kadınlarız" ifadelerini kullandı.

Ülkede üretilen değerin tüm yurttaşlara insanca yaşam sağlayacak düzeyde olduğunu vurgulayan Canyurt, bunun ancak adaletli bir bölüşümle mümkün olacağını ifade etti. Canyurt, "Yeter ki adaletli bölüşülsün. Yeter ki az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın. Yeter ki kamu kaynakları bir avuç yandaşa değil, halka ait olsun" dedi.

Emekçilerin yoksulluk, işsizlik ve güvencesizlik koşullarına mahküm olmadığını dile getiren Canyurt, sendikal örgütlenme ve grev hakkının önemine dikkat çekti. Canyurt, bu hakların kullanılabildiği bir düzende herkes için insanca yaşamın mümkün olacağını belirtti.

Emekçilerin taleplerini sıralayan Canyurt, "Grev hakkı istiyoruz! Eşit işe eşit ücret istiyoruz! İnsanca yaşayacak ücret istiyoruz! Emeklilikte insanca yaşam istiyoruz!" sözleriyle çağrıda bulundu.

Canyurt, yalnızca ekonomik değil, demokratik hakların da baskı altında olduğunu ifade ederek, "Gazeteciler, aydınlar, sendikacılar susturulmak isteniyor. Seçilmişler tutuklanıyor, halkın iradesi yok sayılıyor" dedi.

Cumhuriyet değerlerine ve laikliğe sahip çıkmanın önemine değinen Canyurt, örgütlü mücadelenin gerekliliğini vurgulayarak, "Birlik olursak kazanırız. Örgütlü olursak bizden büyük güç yoktur" ifadelerini kullandı.

1 Mayıs'ın yalnızca bir kutlama değil, mücadeleyi büyütmenin bir dönüm noktası olduğunu belirten Canyurt, tüm emekçileri alanlara davet etti.

Canyurt, "Tüm emekçileri 1 Mayıs günü saat 11.00'de İstasyon Meydanı'na çağırıyoruz" diyerek çağrısını yineledi.

Kaynak: ANKA

