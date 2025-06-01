Gaziantep'te Emeklilere 7 Yeni Lokal Müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziantep'te Emeklilere 7 Yeni Lokal Müjdesi

Gaziantep\'te Emeklilere 7 Yeni Lokal Müjdesi
01.06.2025 09:51  Güncelleme: 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yapımında sona gelinen Emekliler Lokali'ni ziyaretinde, çevre ilçelerde 7 yeni emekli lokalinin yapılacağını açıkladı. Yeni lokallerin emekliler için sosyal alanlar sunacağı belirtildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yapımında sona gelinen Emekliler Lokali'ne yaptığı ziyarette, Gazi şehirde ilçelerde bulunacak 7 yeni emekli lokalinin müjdesini verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin inşaatını tamamladığı Emekliler Lokali'nin açılışı için geri sayım başladı. Son hazırlıkları yerinde inceleyen Başkan Fatma Şahin, lokalde emekliler için hazırlanan çalışmaları anlattı.

Çevre ilçelerde 7 emekliler lokali yapılacak

Başkan Şahin açıklamasında Aile Yılı kapsamında açıklanan paket program ve seçim beyannamesinde belirtilen Emekliler Lokali'nin tamamlandığını ve çevre ilçelerde de emekliler için yeni 7 lokalin yapılacağını müjdeledi.

Yeni lokale bir kütüphane kurulacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek ağır hasar alan ve yıkılan öğretmenevi yerine yapılacak lokalde emekli vatandaşların yararlanacağı GBB Kültür AŞ'nin kitaplarının yer aldığı kütüphane yer alacak. Emeklilerin, 100 yıllık çınar ağacının altında uygun fiyata içeceklerini içebilecekleri Emekliler Lokali, şehir merkezinde tarihi konumuyla hizmet verecek. Yaklaşık 7 dönüm üzerine kurulan Emekliler Lokali'nin 5 dönümü açık alan olarak planlandı. Bin 500 metrekarelik alan üzerine ise kışın da faydalanmaları için lokal binası tamamlandı.

"Emeklilerimiz bizim bilgelerimiz, onlar başımızın tacı, gözümüzün nuru"

İncelemeler sonrası açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Aile Yılı Paket Programı" ve seçim beyannamesinde Emekliler Lokali için söz verdiklerini hatırlatarak, "Emeklilerimiz bizim bilgelerimiz onlar başımızın tacı, gözümüzün nuru. Büyük bir hayat tecrübesi var ve onların mutluluğu bizim açımızdan çok kıymetli. Burası ise benim çocukluğumda bir taraftan Yeşilsu'nun olduğu bir taraftan da tarihi öğretmenevinin olduğu yer. Bu yerin altında da emekli öğretmenlerimizin lokali vardı. Bizden istediklerin ön önemli şey o tarihi dokuyu hızlı bir şekilde kaybetmeyecek, arkadaşlarıyla gelip oturup muhabbet edebilecekleri, çayını, kahvesini içecekleri bir lokaldi. Burayı hemen aldık, eski öğretmenevi depreme dayanıklı değildi hemen yıkıldı. Yeni öğretmenevi tamamlandı kısa sürede açılacak ama bütün Emekli öğretmenlerimiz 'Burada hatıramız, dostluklarımız, kardeşliklerimiz var' dediler. 'Onlarla bu hatırayı paylaşacağımız mekanı bize yapar mısınız?' dediler" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en iyi emekli lokallerinden birisi oldu

Konuşmasının devamında proje için ekiplerin özel çalıştığını aktaran Başkan Şahin, "Türkiye'nin en iyi emekli lokallerinden birisi oldu. Yaklaşık 7 dönüm 5 dönümü açık alan. Yüzyıllık çınarın altına oturup çay, kahve içip yararlanabilecekleri bir alan. Bin 500 metrekare de kapalı alan var. Kışın burada çay kahve içecekleri, dostları, arkadaşlarıyla bir araya gelebilecekleri bir lokal var. Bir kütüphane yapacağız. GBB Kültür A.Ş.'nin 100'üncü yıl 100 kitap çalışması kapsamında kitaplar orada da var. 'Ayrıca istenilecek başka kitaplar nelerdir?' diyerek çalışılacak. Gelip kitabını okuyacağı, muhabbetini edeceği, arkadaşlarıyla bir araya geleceği, oyununu oynayacağı bir lokal oldu burası. Emeklilerimizin en büyük talebiydi. İlçelerimizde sayısını çoğaltacağız. Toplam 7 tane de ilçelerimizin büyüklüğü, bulunacak mekana göre emekliler lokali sayısını arttıracağız ama en güzeli bizim için en tarihi dokusu olacak bu lokal tamamlanmak olacak. Bittiğinde bütün emeklilerimizi davet ediyoruz. Buradaki 100 yıllık çınar ağacının altında anılarını paylaşarak çay ve kahvelerini içsinler" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Fatma Şahin, Fatma Şahin, gaziantep, Belediye, Kültür, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te Emeklilere 7 Yeni Lokal Müjdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de yeni banka kuruluyor Çalışmalar başladı Türkiye'de yeni banka kuruluyor! Çalışmalar başladı
TIR’a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü
İBB’ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30’u yakalandı İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı
Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi
İBB’ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte 4 soruşturmanın detayları İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Danla Bilic’e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor Danla Bilic'e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor!
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler Kasadan balya balya dolar çıktı Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı
Survivor’da yasak aşk skandalı Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz

14:51
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
14:44
Güneş’te 8,2’lik dev patlama İstanbul’da kuzey ışıkları görülebilir
Güneş'te 8,2'lik dev patlama! İstanbul'da kuzey ışıkları görülebilir
13:10
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
12:35
Bingöl’de 4.4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem
10:55
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken “Filistin’e özgürlük“ diye bağırdı
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken "Filistin'e özgürlük" diye bağırdı
10:42
Yüzde 200 artırılacak İşte Okan Buruk’un yeni maaşı
Yüzde 200 artırılacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
10:37
Marmaray sapığı Yaptığı rezilliği diğer yolcular fark etti
Marmaray sapığı! Yaptığı rezilliği diğer yolcular fark etti
10:31
Ümit Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu
Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu
10:28
İstanbul’da saat 15.00’ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
10:26
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
10:08
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
09:58
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
09:40
Çağla Şıkel’den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
09:39
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye’ye getirdik
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye'ye getirdik
09:31
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2025 15:29:24. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Emeklilere 7 Yeni Lokal Müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.