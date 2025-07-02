Gaziantep'te Emeklilere Yönelik Yeni Lokal Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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Gaziantep'te Emeklilere Yönelik Yeni Lokal Büyük İlgi Gördü

Gaziantep\'te Emeklilere Yönelik Yeni Lokal Büyük İlgi Gördü
02.07.2025 16:02  Güncelleme: 16:04
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Gaziantep'te açılan Emekliler Lokali, 6 bin 400 metrekarelik alanıyla emeklilerin uğrak yeri haline geldi. 65 yaş üstü emeklilere yüzde 50 indirim sunan lokal, doğal bir ortamda sosyal aktiviteler için fırsatlar yaratıyor.

Gaziantep'te emeklilere yönelik açılan lokal, daha ilk günden kent sakinlerinin uğrak noktası oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yıllarca emek verip çalışan emekliler için kentin merkezinde hizmet vereceğini müjdelediği Emekliler Lokali'ni açtı. Lokal, henüz yeni açılmasına rağmen kent sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

6 bin 400 metrekarelik alan, yeşil ve kültürle buluşuyor

Toplam 6 bin 400 metrekarelik alanda kurulan Emekliler Lokali, 5 bin metrekarelik açık bölümüyle doğayla iç içe bir ortam sunuyor. Alan içerisinde çınar ağaçlarının gölgesinde oturma alanları, GBB Kültür A.Ş. yayınlarının yer aldığı bir kütüphane, Osmanlı mimarisinden esinlenen bir havuz ve 1600 metrekarelik gül bahçesi bulunuyor. Emekliler bu ortamda keyifli vakit geçirme imkanına sahip oluyor.

65 yaş üstüne yüzde 50 indirim

Lokalde 65 yaş üstü emeklilere menüdeki ürünlerde yüzde 50 indirim sağlanıyor. Ayrıca uygun fiyatlı simit ve meşrubat seçenekleriyle lokal, kısa sürede tercih edilen bir buluşma noktası haline geldi. Sabah 09.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında hizmet veren lokal, şimdiden emeklilerin gönlünde yer edindi.

"5 liraya çay içmek bizim için önemli"

Emekli Memik Vurucu, tesisin önemli bir hizmet sunduğunu belirterek, "Mekanda fiyatların makul olması çok iyi. Küçük bir yatırım, küçük bir değer bizim için çok önemli. 5 liraya çay içmek tabii ki önemli. Gidip 15 liraya içeceğimize buraya geliriz, emeklerimizi getiririz. Emekliler olarak büyümek, gelişmek istiyoruz. Böyle hizmetlerle gelişeceğiz. Bundan sonra daha da iyi olacak. Belediyenin eli değdiği zaman, Fatma Hanım'ın eli değdiği zaman burası ileride daha iyi olacak" dedi.

"Emeklilerin ayak izi memleketin her karışında var"

Başkan Fatma Şahin'e teşekkür eden bir diğer vatandaş ise "Bu tür tesislerin, bu tür dinlenme alanlarının emekliler açısından çok önemli ve güzel olduğunu düşünüyorum. Bu mekanların sayısının artmasını temenni ediyorum. Emekliler bu memlekette en az 25 yıl çalışmış, memleketin her karış toprağında emeği, ayak izi olan insanlar" ifadelerini kullandı.

"Mekan güzel, hesaplı ve geniş"

Emekli Filiz İlikçi, "Emekliler Lokali projesi çok güzel bir hizmet sağlıyor. Birçok tesise göre hesaplı bir tesis. Mekanı çok güzel ve geniş. Bu tür tesislerin kent genelinde artmasını istiyoruz. Bir Gaziantepli olarak Fatma Hanım'a da teşekkür ederim. İyi ki başımızda, iyi ki var" dedi.

"Lokal, emekliler için sosyalleşme merkezi"

Şanlıurfa Birecik doğumlu emekli Şükrü Sümer ise, "Emekliler Lokali mekan olarak ve konum açısından çok iyi bir yerde. Emeklilerin birçok yere göre tercih edeceği bir tesis. Fiyat ve mekan bakımından makul olmasıyla birlikte burası emeklilerin sosyalleşebileceği bir merkez niteliğinde. Fatma Şahin'e bu hizmet için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Emeklilere Yönelik Yeni Lokal Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

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