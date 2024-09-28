Gaziantep'te Engelli Ailelerin Çocukları İçin Eğitim Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te Engelli Ailelerin Çocukları İçin Eğitim Merkezi Açıldı

Gaziantep\'te Engelli Ailelerin Çocukları İçin Eğitim Merkezi Açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteğiyle işitme ve görme engelli ailelerin çocuklarına yönelik özel bir eğitim merkezi açtı. 'Çocuğumuza Göz Kulak Olur Musun' projesi, engelli ebeveynlerin çocuklarının topluma daha iyi entegre olmasını amaçlıyor.

28.09.2024 10:35  Güncelleme: 10:38
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteğiyle "Çocuğumuza Göz Kulak Olur Musun" projesi hayata geçirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından işitme engelli anne babaların sağlıklı çocukları (CODA) ile görme engelli anne babaların sağlıklı çocuklarının (COBA) eğitim alabilecekleri bir merkez açıldı. Engelsiz Yaşam Merkezinde açılan bu merkez, engelli bireylerin çocuklarının diğer çocuklardan geri kalmaması ve sosyal hayata tam anlamıyla katılabilmeleri için önemli bir adım oldu. Eğitim merkezinin amacı, engelli anne babaların çocuklarının toplumla kaynaşmalarını ve gelişimlerini desteklemek. Proje ile sağlıklı çocukların, ailelerinin engellerine rağmen kendi potansiyellerini gerçekleştirmeleri hedefleniyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla yürütülen bu proje, engelli bireylerin ailelerinin toplum içinde daha güçlü ve destekleyici bir çevrede yaşamalarını sağlamayı amaçlıyor.

"Çocuklarım burada aldıkları eğitimle gözle görülür bir değişim kaydettiler"

Merkezde verilen eğitimler sayesinde çocuklarında gözle görülür bir değişim olduğunu ifade eden görme engelli öğrenci velisi İpek Keleş, "Buraya 1 ay önce başladı çocuklarım. Daha önce özel kreşe gönderiyordum. Özel kreşten çok verim alamadım. Çocuklarım diğer çocuklardan farklı özel ihtiyaçlı olduğu için yeteri kadar verim alamıyordum. Buranın çocuklarıma iyi geleceğini biliyordum. Çocuklarım burada aldıkları eğitimle gözle görülür bir değişim kaydettiler. Buranın açılmasına öncülük eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Biz verdiğimiz eğitimin öğrenci üzerindeki olumlu gelişimini görebiliyoruz"

Öğrencilere verilen eğitim hakkında bilgi veren Engelsiz Yaşam Merkezi Öğretmeni Nisa Aslan, "Biz burada öğrencilere özel ihtiyaçlarıyla ilgili eğitim veriyoruz. Bazı öğrencilerimize ise işaret dili öğretimi yapıyoruz. Bazı öğrenciler işaret dili kullanırken diğer arkadaşlarıyla iletişim kuramıyor. Biz verdiğimiz eğitimin öğrenci üzerindeki olumlu gelişimini görebiliyoruz" şeklinde konuştu.

"Bizim amacımız bu çocukların diğer çocuklara eşit olması"

Proje ilgili bilgi veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi, "Biz Hayata Uyum, Gözüm Kulağım Olur Musun projesini hayata geçirdik. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteğiyle sağır ailelerin sağlıklı çocuklarını, görme engelli ailelerin ise sağlıklı çocuklarına eğitim vermeyi amaçladık. Sağır aileler çocuklarıyla iletişim kuramadıkları için sağlıklı çocuklar diğer çocuklardan geri kalmakta. Aynı şekilde görme engelli ailelerin çocukları da öyle. Biz de bu çocukların diğer çocuklardan geri kalmasını önlemek amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Öğrencilerimiz belediyemizin araçlarıyla her sabah 09.00'da öğrencileri evlerinden alıyor. Akşam da saat 17.00'da evlerine bırakıyoruz. Öğle yemekleri, ara öğünler ve uyku saatleri gibi çeşitli aktiviteler yapmaktayız. Bu imkanların tamamı ücretsiz bir şekilde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilmektedir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Engelli Ailelerin Çocukları İçin Eğitim Merkezi Açıldı - Son Dakika

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