Asrın felaketinde güçlenen hayatlar Gaziantep'te buluştu

02.02.2026 16:08  Güncelleme: 16:09
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından uzuv kaybı yaşayan engelli bireylerin hikayelerini paylaşmak ve sosyal yardımlaşmayı güçlendirmek amacıyla 'Asrın Felaketinde Güçlenen Hayatlar Buluşması' düzenledi. Programda depremzedelerin yaşadığı dönüşüm ve umut yolculukları paylaşıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından uzuv kaybı yaşayan engelli bireylerin hayata yeniden tutunma hikayelerini görünür kılmak, sosyal belediyeciliğin sahadaki gücünü kamuoyuyla paylaşmak ve umut duygusunu büyütmek amacıyla "Asrın Felaketinde Güçlenen Hayatlar Buluşması" düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Engelli, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen "Asrın Felaketinde Güçlenen Hayatlar Buluşması", 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından engelli bireylerin yaşamlarında oluşan kayıplara karşı verilen mücadelenin ve yeniden ayağa kalkma iradesinin güçlü bir sembolü olarak hayata geçirildi.

Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'ndeki programda 11 ilden gelen depremzedeler bulundu. Program, Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezinin deprem sonrası yürüttüğü çalışmaların anlatıldığı kısa video gösterimi başladı. Program, depremde uzuv kaybı yaşayan Fizyoterapist Zeynep Büyükardıç ile Buket Ceylan'ın sunumuyla devam etti.

Programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 6 Şubat depremlerinin ilk anlarından itibaren yürütülen çalışmaların bir ekip işi olduğunu belirterek, engelliler ve depremzediler için kurulan sistemin dayanışma ve insan sevgisiyle hayata geçirildiğini söyledi.

Deprem sonrası en büyük sınavlardan birinin engelli hale gelen vatandaşlar olduğunu söyleyen Şahin, engelin bedende değil, yürekte olduğunu vurguladı. Görme engelli bir daire başkanının görev yapabildiğini, ortez ve protez hizmetlerinin hızla devreye alındığını aktaran Şahin, "Yürüyemeyenlerin yürümeye, konuşamayanların konuşmaya başladığını gördük" ifadelerini kullandı.

"Yıkılmadık birlikte ayağa kalktık"

Ortez ve protez hizmetlerinin yalnızca tıbbi bir destek olmadığını, insanın hayata yeniden tutunmasını sağladığını belirten Şahin, bu sürecin sağlık, sosyal hizmetler ve yerel yönetimlerin eş güdümüyle yürütüldüğünü kaydetti.

Şahin, depremde hayatını kaybedenleri "deprem şehidi" olarak nitelendirerek, geride kalanların kendilerine emanet olduğunu söyledi. Bu anlayışla "tek yürek" anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Şahin, "Yıkılmadık, birlikte ayağa kalktık" diye konuştu.

"Kentte engelli bireyler için ortez, protez alanında önemli adımlar atılıyor"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı ise deprem sonrasında tüm yolların kapandığına dikkati çekerek, "Depremin ilk anlarında kıyamet kopuyor sandık ama kimse geri durmadı. İmkansızlıklar içinde Nurdağı ve İslahiye'ye ulaştık, enkazlara girdik, vatandaşlarımızı sağ çıkardık. O gün vicdanımıza sorduk ve halk ne yaşıyorsa aynısını yaşadık. Bugün Gaziantep'te engelli bireyler için ortez, protez ve erişilebilirlik alanında önemli adımlar atılıyor. Ulaşabildiklerimize ulaştık, ulaşamadıklarımıza sizlerin desteğiyle gideceğiz. Gaziantep'te engelsiz tek bir birey kalmayana kadar çalışmaya devam edeceğiz ve Ortez Protez Merkezi'ne her zaman destek olacağız" ifadelerini kullandı.

İlk adım ayakkabıları, salonda duygu yüklü anların yaşanmasına sebep oldu

Programın en duygusal anlarındaUNICEF ile ortak yürütülen proje kapsamında üretilen ilk adım ayakkabıları, 15 aylık Yüsra Akbaş'a ve 16 aylık M. Şerif Aksoy'a Başkan Fatma Şahin ile Milletvekili Bozatlı tarafından verildi. İlk adımlarını sahnede atan bebekler salondakilere duygu yüklü anlar yaşattı.

Programda ayrıca deprem sonrası ücretsiz protez ve ortez hizmeti alarak hayata yeniden tutunan depremzedeler, kendi hikayeleri üzerinden yaşadıkları dönüşümü ve umut yolculuklarını paylaştı.

Program hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

