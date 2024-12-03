Gaziantep\'te Engelli Bireylere 15 Bin 719 Medikal Malzeme Dağıtıldı

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların toplumsal yaşamda aktif rol almasını sağlamak, hak temelli hizmetler sunarak eşit bir yaşam ortamı oluşturmak için engelli bireylere yönelik 10 yıl içerisinde toplamda 15 bin 719 adet medikal malzeme dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi Engelli Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı 2014 yılından bu yana Gaziantep'te, yaşayan engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve yaşam kalitelerini artırmak için özveriyle çalışıyor. İnsan odaklı politikalarla toplumun her kesimini kucaklayan büyükşehir, "Engelsiz Kent Gaziantep" mottosuyla hizmetlerini sürdürüyor.

Amaç, engellilerin toplumsal yaşama katılımlarını artırmak

Engelli bireylere destek olmak, ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumsal yaşama katılımlarını artırmak için verilen medikal malzeme desteği kapsamında bugüne kadar akülü ve manuel tekerlekli sandalyeler, çocuk ve yetişkinler için özel tasarım ürünler, walker, vakumlu denge bastonları ve 3 motorlu hasta yatakları gibi toplam 15 bin 719 adet medikal malzeme ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Ailelerin maddi ve manevi yükü hafifletiliyor

Ücretsiz medikal malzeme dağıtımı sayesinde yalnızca bireysel hayatlarını iyileştirmekle kalmayıp aynı zamanda ailelerin üzerindeki maddi ve manevi yükü de hafifleten büyükşehir, günbegün engelli bireylerin yaşamına çeşitli yardım ve desteklerle dokunmayı artırıyor.

Sosyal farkındalık ve erişilebilirlik organizasyonları da hayata geçiriliyor

Medikal dağıtımlarının yanı sıra engelli ve yaşlı bireylerin toplumsal hayatta aktif bir şekilde yer alabilmeleri için sadece malzeme desteği değil, sosyal farkındalık projeleri ve erişilebilirlik organizasyonlarını da hayata geçiren büyükşehir, "hiçbir birey geride kalmasın" ilkesini rehber edinerek, engellilerin hayatlarına değer katan hizmetler sunmayı sürdürüyor.

"Engelsiz Yaşam Merkezi ve Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezi Türkiye'de ilk ve tek"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, engellilerin yaşam standartlarını yükseltmek için büyük bir özveriyle Gaziantep'te çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Engelli bireylerimizin yaşam kalitelerini artırmalıyız. Bunun için medikal malzeme dağıtımını düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Bu dağıtımların yanı sıra iki tane örnek projelerimiz mevcut. Bunlardan ilki Türkiye'de devlet destekli tüm engel gruplarına rehabilite ve sosyal eğitim hizmeti sunan ilk ve tek niteliği taşıyan Engelsiz Yaşam Merkezi. Burada, özel durumlu bireylerin, gazi ve ailelerinin rehabilitasyon, psiko-sosyal destek ve ilgili hizmetlerinin planlı, programlı, etkin bir şekilde yürütülmesi hedefiyle faaliyet gösteriyor. Burası, bin 50 öğrenci kapasitesine sahip. 2019 tarihi ile hizmet vermeye başlayan kurumumuzda 08: 00-17: 40 arası eğitim veriliyor" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ilk ve tek niteliği taşıyan bir diğer projesinin de Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezi olduğuna dikkati çeken Başkan Fatma Şahin, "Bu proje ile engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu ortez ve protezlerin maliyetlerini düşürmeyi, fonksiyonel ve estetik ürünlere kolay erişimi sağlamayı hedefliyoruz. Sağlık Bakanlığı'ndan alınan ruhsat ile 2020 yılında hibe desteğiyle faaliyete geçen merkezimiz, uzvunu kaybetmiş veya destekleyici ortez ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ücretsiz olarak, kişiye özel ve güdük yapısına uygun protez ve ortezler sunmayı amaçlıyor" diye konuştu. - GAZİANTEP