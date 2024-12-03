Gaziantep'te Engelli Bireylere 15 Bin 719 Medikal Malzeme Dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziantep'te Engelli Bireylere 15 Bin 719 Medikal Malzeme Dağıtıldı

Gaziantep\'te Engelli Bireylere 15 Bin 719 Medikal Malzeme Dağıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla son 10 yılda toplam 15 bin 719 adet medikal malzeme dağıtarak toplumsal yaşama katılımlarını desteklemekte.

03.12.2024 13:50  Güncelleme: 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların toplumsal yaşamda aktif rol almasını sağlamak, hak temelli hizmetler sunarak eşit bir yaşam ortamı oluşturmak için engelli bireylere yönelik 10 yıl içerisinde toplamda 15 bin 719 adet medikal malzeme dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi Engelli Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı 2014 yılından bu yana Gaziantep'te, yaşayan engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve yaşam kalitelerini artırmak için özveriyle çalışıyor. İnsan odaklı politikalarla toplumun her kesimini kucaklayan büyükşehir, "Engelsiz Kent Gaziantep" mottosuyla hizmetlerini sürdürüyor.

Amaç, engellilerin toplumsal yaşama katılımlarını artırmak

Engelli bireylere destek olmak, ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumsal yaşama katılımlarını artırmak için verilen medikal malzeme desteği kapsamında bugüne kadar akülü ve manuel tekerlekli sandalyeler, çocuk ve yetişkinler için özel tasarım ürünler, walker, vakumlu denge bastonları ve 3 motorlu hasta yatakları gibi toplam 15 bin 719 adet medikal malzeme ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Ailelerin maddi ve manevi yükü hafifletiliyor

Ücretsiz medikal malzeme dağıtımı sayesinde yalnızca bireysel hayatlarını iyileştirmekle kalmayıp aynı zamanda ailelerin üzerindeki maddi ve manevi yükü de hafifleten büyükşehir, günbegün engelli bireylerin yaşamına çeşitli yardım ve desteklerle dokunmayı artırıyor.

Sosyal farkındalık ve erişilebilirlik organizasyonları da hayata geçiriliyor

Medikal dağıtımlarının yanı sıra engelli ve yaşlı bireylerin toplumsal hayatta aktif bir şekilde yer alabilmeleri için sadece malzeme desteği değil, sosyal farkındalık projeleri ve erişilebilirlik organizasyonlarını da hayata geçiren büyükşehir, "hiçbir birey geride kalmasın" ilkesini rehber edinerek, engellilerin hayatlarına değer katan hizmetler sunmayı sürdürüyor.

"Engelsiz Yaşam Merkezi ve Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezi Türkiye'de ilk ve tek"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, engellilerin yaşam standartlarını yükseltmek için büyük bir özveriyle Gaziantep'te çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Engelli bireylerimizin yaşam kalitelerini artırmalıyız. Bunun için medikal malzeme dağıtımını düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Bu dağıtımların yanı sıra iki tane örnek projelerimiz mevcut. Bunlardan ilki Türkiye'de devlet destekli tüm engel gruplarına rehabilite ve sosyal eğitim hizmeti sunan ilk ve tek niteliği taşıyan Engelsiz Yaşam Merkezi. Burada, özel durumlu bireylerin, gazi ve ailelerinin rehabilitasyon, psiko-sosyal destek ve ilgili hizmetlerinin planlı, programlı, etkin bir şekilde yürütülmesi hedefiyle faaliyet gösteriyor. Burası, bin 50 öğrenci kapasitesine sahip. 2019 tarihi ile hizmet vermeye başlayan kurumumuzda 08: 00-17: 40 arası eğitim veriliyor" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ilk ve tek niteliği taşıyan bir diğer projesinin de Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezi olduğuna dikkati çeken Başkan Fatma Şahin, "Bu proje ile engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu ortez ve protezlerin maliyetlerini düşürmeyi, fonksiyonel ve estetik ürünlere kolay erişimi sağlamayı hedefliyoruz. Sağlık Bakanlığı'ndan alınan ruhsat ile 2020 yılında hibe desteğiyle faaliyete geçen merkezimiz, uzvunu kaybetmiş veya destekleyici ortez ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ücretsiz olarak, kişiye özel ve güdük yapısına uygun protez ve ortezler sunmayı amaçlıyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, gaziantep, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te Engelli Bireylere 15 Bin 719 Medikal Malzeme Dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:38 Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi
14:33 Suriye’de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü Suriye'de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü
14:14 Özel, Bahçeli’nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı Özel, Bahçeli'nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı
13:55 Türk-İş Başkanı Atalay’a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz?
20:59 Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı
20:47 Esenyurt’taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş Esenyurt'taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş
20:46 Ateşkesin ardından bir ilk Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı Ateşkesin ardından bir ilk! Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı
20:27 Davutoğlu: Esad, Erdoğan’ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor Davutoğlu: Esad, Erdoğan'ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor
20:14 Irak Cumhurbaşkanı’nın sekreteri İstanbul’da bıçaklandı Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreteri İstanbul'da bıçaklandı
20:08 Eski PFDK Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu’ndan Türk futboluna eleştiriler ve öneriler Eski PFDK Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu'ndan Türk futboluna eleştiriler ve öneriler
20:00 Kullanıcılara da duyuruldu WhatsApp artık o telefonlarda çalışmayacak Kullanıcılara da duyuruldu! WhatsApp artık o telefonlarda çalışmayacak
19:53 Hizbullah Esad’a sırtını döndü Hizbullah Esad'a sırtını döndü
19:26 PKK, yıllardır işgal ettiği bölgeden çekiliyor PKK, yıllardır işgal ettiği bölgeden çekiliyor
18:44 MicroStrategy milyarlarca dolarlık yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi MicroStrategy milyarlarca dolarlık yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığına Fatih Erbakan’dan veto Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına Fatih Erbakan'dan veto
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 15:36:46. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Engelli Bireylere 15 Bin 719 Medikal Malzeme Dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.