Gaziantep'te Eşli Vatmanlık: Senem ve Hüseyin Üstünsoy'un Hikayesi - Son Dakika
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Gaziantep'te Eşli Vatmanlık: Senem ve Hüseyin Üstünsoy'un Hikayesi

Gaziantep\'te Eşli Vatmanlık: Senem ve Hüseyin Üstünsoy\'un Hikayesi

Gaziantep'te bir çocuğu olan Senem ve Hüseyin Üstünsoy çifti, belediyeye bağlı tramvay hattında vatmanlık yaparak hem iş hem de aile hayatlarını sürdürüyor. Eşleriyle aynı alanda çalışmanın getirdiği mutluluk ve destek ile Gaziantep halkına hizmet ediyorlar.

13.11.2024 10:27  Güncelleme: 10:31
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Gaziantep'te bir çocuk annesi Senem ve eşi Hüseyin Üstünsoy, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin raylı sistem hattında vatman olarak görev yapıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin raylı sistem hattında 8 yıldır tramvay sürücüsü olarak çalışan Hüseyin Üstünsoy ile aynı hatta 10 yıldır görev yapan eşi Senem Büyüköz Üstünsoy, 2021 yılında yaptıkları düğünle hayatlarını birleştirdi. Her gün yolcu taşıdıkları tramvayı gelin arabası yapan tramvay sürücüsü Üstünsoy çifti, düğünden sonra da mesai arkadaşı olarak çalışmaya devam etti. Aynı hatta vatman olarak görev yapan Üstünsoy çifti, gün boyu tramvay ile Gaziantep halkına hizmet etmenin mutluğunu yaşıyor. Aynı hatta eşi Hüseyin Üstünsoy ile birlikte çalışan Senem Üstünsoy, özellikle hemcinslerinden takdir görüyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren tramvayda eşi Hüseyin Üstünsoy ile birlikte çalışan Senem Üstünsoy, işinin severek yaptığını söyledi.

"Eşimle aynı alanda görev yapmak gurur verici"

Eşiyle birlikte aynı hatta tramvay sürücüsü olarak görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Senem Üstünsoy, "2014 yılından beri Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren tramvayda vatman olarak görev yapıyorum. Bulunduğum işletmede 10 vatman kadından birisiyim. 2021 yılında kendisi de vatman olan eşim Hüseyin ile evlendim. Şu anda bir buçuk yaşında bir kızımız var. Yaptığımız işi severek yapıyoruz. Bu yüzden mutluyuz ve gururluyuz. Eşimle aynı alanda görev yapmak tabi ki avantajlı ve gurur vericidir. Yaptığımız iş dolayısıyla birbirimizi anlayabiliyoruz. İşletmemizin de bize desteği çok fazla" dedi.

"Eşim en büyük destekçim"

Tramvayda bir kadın vatmanı görenlerin önce şaşırdıklarını daha sonra ise kendisini tebrik ettiklerini belirten Üstünsoy, "Göreve ilk başladığımda yolcular ve vatandaşlar tarafından ilk önce yadırganıyorduk ama şu an daha çok olumlu tepkiler alıyoruz. Hatta her geçen gün güzel mesajlar alıyoruz. Yaptığımız işin tabi ki zorluğu var ama zaten hiçbir işi kolay değil. İşinizi severek yapınca daha keyif verici oluyor. Eşimde benimle aynı meslek grubunda olduğu için birbirimizi daha kolay anlayabiliyoruz ve dolayısıyla birbirimize daha fazla destek olabiliyoruz" şeklinde konuştu.

"10 vatman kadından biri eşim olduğu için mutluyum"

Eşiyle birlikte çalışmaktan gurur duyduğunu ifade eden Hüseyin Üstünsoy ise "8 yıldır vatmanlık yapıyorum. Eşimle 4 yıl önce tanıştık. 6-7 yıldır birlikte aynı işi yapıyoruz ama aynı hatta çalışmamız 4 yıl öncesine dayanıyor. 2021 yılında da bir karar aldık ve evlendik. Bir çocuğumuz var ve mutluyuz. Aynı hatta vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Birlikte çalışmanın güzellikleri de, zorlukları da var. Hem işyerinde hem de evde birlikteyiz. Bazen çalışma saatlerimizden dolayı birbirimizi göremesek de bir şekilde evliliği idame ettirmeye çalışıyoruz. İşimizi severek yapıyoruz ve mutluyuz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Eşli Vatmanlık: Senem ve Hüseyin Üstünsoy'un Hikayesi - Son Dakika

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