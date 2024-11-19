Gaziantep'te 'Evim Dünyalara Bedel' Projesi ile Engelli ve Yaşlılara Destek - Son Dakika
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Gaziantep'te 'Evim Dünyalara Bedel' Projesi ile Engelli ve Yaşlılara Destek

Gaziantep\'te \'Evim Dünyalara Bedel\' Projesi ile Engelli ve Yaşlılara Destek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 'Evim Dünyalara Bedel' projesi ile bakıma muhtaç ve engelli bireylerin evlerine giderek ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu projeyle yaşlıların yüzlerini güldürmeyi amaçlıyor.

19.11.2024 14:29  Güncelleme: 14:32
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentteki bakıma muhtaç ve engelli bireylerin evlerine giderek, bakım ve temizlik ihtiyaçlarını karşılıyor. Toplumun kırılgan kesimlerine nefes oluyor.

Büyükşehir Belediyesi Engelli Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yaşlı Destek Programı (YADES) ortaklığında 2021 Ocak'ta hayata geçirdiği "Evim Dünyalara Bedel" projesiyle kent genelindeki yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşların yüzlerini gülümsetiyor.

Proje çerçevesinde kentte ikamet eden 65 yaş ve üzeri yaşlı, engelli ve bakıma ihtiyaç duyan kişilerin evlerine giderek ihtiyaçlar doğrultusunda bakıım, onarım, temizlik hizmeti sunuyor. Bunun yanında ziyaret esnasında ev sahiplerinin dertlerini de dinleyen büyükşehir ekibi, yemek, temizlik, bakım, onarım veya tadilat ihtiyaçlarını karşılayarak onların hayır dualarını alıyor.

Öte yandan evinde yalnız yaşayan yaşlıların ya da hasta ve engellilerin de yardımına koşan büyükşehir, hijyen açısında sağlık problemleri yaşamaması için bu bireylerin evlerindeki cam, pencere, kapı, koltuk, mutfak ve yerleri özenle temizliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu projeyle sosyal belediyecilik anlayışına yeni bir soluk getirdiklerini vurgulayarak, "İhtiyaç sahiplerinin kapısını çalmak, dertlerine derman olmak bizim en büyük sorumluluğumuz. Onların yalnız olmadığını göstermek, hayatlarına dokunarak yeniden umut aşılamak istiyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te 'Evim Dünyalara Bedel' Projesi ile Engelli ve Yaşlılara Destek - Son Dakika

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