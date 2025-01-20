Gaziantep'te Gazeteciler Cemiyeti Kültür Merkezi Kuruluyor - Son Dakika
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Gaziantep'te Gazeteciler Cemiyeti Kültür Merkezi Kuruluyor

Gaziantep\'te Gazeteciler Cemiyeti Kültür Merkezi Kuruluyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay arasında imzalanan protokolle, daha önce Harikalar Diyarı olarak kullanılan bina, Gazeteciler Cemiyeti Kültür Merkezi olarak hizmet verecek. Merkez, gazetecilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak düzenlemelerle donatılacak.

20.01.2025 16:12  Güncelleme: 16:14
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay arasında imzalanan protokolle, daha önce Harikalar Diyarı olarak kullanılan bina Gazeteciler Cemiyeti Kültür Merkezi olarak kullanılmak amacıyla Gazeteciler Cemiyetine tahsis edildi.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay, Gaziantep'te büyük eksikliği hissedilen Gazeteciler Cemiyeti Kültür Merkezi'nin yakın bir zamanda hizmete gireceğini duyurdu. Başkan Meral Ay, gazetecilerin kendilerine ait bir sosyal tesisten indirimli olarak hizmet almasının önemine dikkat çekerek, "Yönetim Kurulu Üyelerimizle birlikte, gazetecilerin aileleri ve dostları ile güzel vakit geçireceği, emekli gazetecilerin buluşma noktası olacağı, sahada aktif olarak görev yapan muhabirlerin soluk alacağı, Süper Lig karşılaşmalarının dev ekrandan izlenebileceği, piyasa şartlarının altında hizmet verecek bir kültür merkezini hizmete açmak için çalışmalara başladık" dedi.

"Gaziantepli gazetecilerin bu önemli talebine duyarsız kalmayan Bakan Başkanımıza teşekkür ediyorum"

Kültür merkezi binasının tahsis edilmesindeki duyarlılığından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür eden Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay, "Gaziantepli gazetecilerin bu önemli talebine duyarsız kalmayan Bakan Başkanımıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi tarafından cemiyetimize tahsis edilen binanın sadece bir sosyal tesis olarak değil bir kültür merkezi gibi hizmet vermesini planlıyoruz. Merkezimiz kafeterya hizmetinin yanında imza günlerinin düzenlendiği, söyleşilerin yapıldığı, bazı kültürel ve sanatsal etkinliklerin gerçekleştirildiği, aynı zamanda içerisinde kitaplığın bulunduğu ve basınla ilgili eserlerin sergilendiği mini bir müzeyi andıran bir yer olacaktır. Kültür merkezimiz, konum itibariyle Gaziantep'in en güzel yerlerinden birisinde bulunuyor. Daha önce Harikalar Diyarı olarak kullanılan alanda bulunan binada hizmet verecek olan kültür merkezimiz, hem hizmet kalitesi hem de lezzeti ve fiyatları ile de iddialı olacaktır. Bunun yanında önümüzdeki dönemde indirim anlaşmaları ile de üyelerimizin bütçelerine katkıda bulunmaya, onlara maddi destek olmaya çalışacağız. Özellikle eğitim ve sağlık başta olmak üzere, en fazla ihtiyaç duyulan alanlardaki indirim anlaşmalarına yeni firma ve kuruluşları eklemek için çaba gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

"Projelerimizi hayata geçirmek için çalışmalarımız devam ediyor"

Bölgenin en önemli ve etkili STK'larından birisi olan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin hayata geçirdiği projelerle her zaman üyesine büyük katkıda bulunduğunu, destek olduğunu belirten Başkan Ay, "Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti geçmişte İbrahim başkan döneminde de Türkiye çapında ses getiren projelere imza attı. Düzenlediği yarışmalar, etkinlikler ve hayata geçirdiği projelerle Anadolu'nun dört bir yanındaki Gazeteciler Cemiyeti ve sivil toplum kuruluşlarına örnek oldu, öncü oldu. Bu projelerin en önemlisi Gaziantepli gazetecilerin TOKİ aracılığıyla ev sahibi yapılması idi. Türkiye genelinde büyük yankı uyandıran projeyle, üyelerimiz kira öder gibi aidat ödeyerek ev sahibi oldular. Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte, önümüzdeki dönemde de üyelerimize yönelik ses getirecek etkinlik ve projelerimizi hayata geçirmek için çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Gazeteciler Cemiyeti Kültür Merkezi Kuruluyor - Son Dakika

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