Gaziantep'te Gerçeği Aratmayan Muhtemel Afet Tatbikatı - Son Dakika
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Gaziantep'te Gerçeği Aratmayan Muhtemel Afet Tatbikatı

Gaziantep\'te Gerçeği Aratmayan Muhtemel Afet Tatbikatı

Gaziantep'te alanında uzmanlaşmış hekimler ve sağlık personelinin katıldığı, kısıtlı imkan ve zor saha şartlarını barındıran muhtemel afet tatbikatı gerçeği aratmadı. Gaziantep'te muhtemel afetlere hazırlıksız yakalanmamak için temel eğitimler ve tatbikatlar düzenlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Gaziantep'te bulunan farklı alanlardaki sağlık personeline 6-10 Mayıs tarihleri arasında Temel Eğitim Programı gerçekleştirildi. Eğitim sonunda ise il sağlık müdürlüğü ve UMKE ekiplerinden oluşan çok sayıda gönüllü sağlık personeli, gerçeği aratmayan muhtemel afet tatbikatı gerçekleştirdi. Alanında uzmanlaşmış hekimler ve sağlık personelinin bulunduğu ekipler, kısıtlı imkan ve zor saha şartlarında acil müdahale eğitimi aldığı program başarıyla tamamlanırken yapılan tatbikatlar ise gerçeği aratmadı. Çok sayıda gönüllü sağlık personeli ile gerçekleştirilen tatbikatlar, gerçekle doğru orantılı olup muhtemel tüm afet ve olaylara hazırlık aşamasını oluşturdu. Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin de tatbikatı yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu. Dr. Şahin, 'Amacımız personelimizi afetlere ve olağanüstü hallere karşı her an hazır tutmak. Afetlerin ne zaman hangi şartlarda oluşacağı ve ne şekilde tahribat bırakacağının bilinmemesi nedeniyle gerçekleştirilen bu tür eğitim, kamp ve tatbikatlarla ekiplerimizi ülke içinde ve ülke dışında her türlü afet ve olağanüstü duruma karşı hazırlamaya ve bu aileyi büyütmeye devam edeceğiz' diye konuştu. Program, tatbikata katılan personele eğitim ve katılım sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.

15.05.2024 13:15
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Gaziantep'te alanında uzmanlaşmış hekimler ve sağlık personelinin katıldığı, kısıtlı imkan ve zor saha şartlarını barındıran muhtemel afet tatbikatı gerçeği aratmadı.

Gaziantep'te muhtemel afetlere hazırlıksız yakalanmamak için temel eğitimler ve tatbikatlar düzenlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Gaziantep'te bulunan farklı alanlardaki sağlık personeline 6-10 Mayıs tarihleri arasında Temel Eğitim Programı gerçekleştirildi. Eğitim sonunda ise il sağlık müdürlüğü ve UMKE ekiplerinden oluşan çok sayıda gönüllü sağlık personeli, gerçeği aratmayan muhtemel afet tatbikatı gerçekleştirdi.

Gerçeği aratmayan tatbikat

Alanında uzmanlaşmış hekimler ve sağlık personelinin bulunduğu ekipler, kısıtlı imkan ve zor saha şartlarında acil müdahale eğitimi aldığı program başarıyla tamamlanırken yapılan tatbikatlar ise gerçeği aratmadı. Çok sayıda gönüllü sağlık personeli ile gerçekleştirilen tatbikatlar, gerçekle doğru orantılı olup muhtemel tüm afet ve olaylara hazırlık aşamasını oluşturdu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin tatbikatı inceledi

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin de tatbikatı yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu. Dr. Şahin, "Amacımız personelimizi afetlere ve olağanüstü hallere karşı her an hazır tutmak. Afetlerin ne zaman hangi şartlarda oluşacağı ve ne şekilde tahribat bırakacağının bilinmemesi nedeniyle gerçekleştirilen bu tür eğitim, kamp ve tatbikatlarla ekiplerimizi ülke içinde ve ülke dışında her türlü afet ve olağanüstü duruma karşı hazırlamaya ve bu aileyi büyütmeye devam edeceğiz" diye konuştu

Program, tatbikata katılan personele eğitim ve katılım sertifikalarının verilmesiyle sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te Gerçeği Aratmayan Muhtemel Afet Tatbikatı - Son Dakika

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