Gaziantep\'te hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Gaziantep'te, hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları için uğurlama merasimi düzenlendi.

Gaziantep İl Müftülüğü tarafından Hacı Perihan-Mustafa Kıymık Camii avlusunda gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda ilahi korosu tarafından hacı adaylarına yönelik ilahiler seslendirilirken, duygu dolu anlar yaşandı. Yakınları ve sevenleri tarafından dualarla kutsal topraklara uğurlanan hacı adaylarının oldukça heyecanlı ve sevinçli oldukları, bazı hacı adaylarının da gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Hac ibadetinin önemine ilişkin konuşma yapan İl Müftü Vekili Şakir Aktaş, "Cenab-ı Hak, bütün hacı adaylarımıza yol selameti versin. Hac ibadetlerini kabul etsin. Beytullah'ta, Safa ile Merve arasında tavaf etmeyi, zemzemden kana kana içmeyi, Arafat'ta, Müzdelife'de vakfeye durmayı, sağlık ve selametle vazifelerini yerine getirmeyi hacı adaylarımıza nasip eylesin. Allah gitmek isteyenlere de nasip eylesin" diye konuştu.

İl Müftü Yardımcısı Hasan Kiraz'ın yaptığı duanın ardından program sona erdi.

Programa, Gaziantep Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Sökücü, İl Müftü Vekili Şakir Aktaş, hacı adayları ve aileleri katıldı. - GAZİANTEP