Köpekleriyle birlikte mutluluğa "evet" dediler

Gaziantep'te hayatlarını birleştirerek dünya evine giren Dilek Öztürk ile Hakan Özbek, gelinlik ve damatlık giydirdikleri köpekleriyle birlikte mutluluğa "evet" dedi.

Hayatlarını birleştiren Dilek Öztürk ile Hakan Özbek, bugüne kadar benzerine rastlanmamış bir nikah töreni gerçekleştirdi. Nikah için Şahinbey Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvuran Dilek Öztürk ile Hakan Özbek, nikah salonuna gelinlik ve damatlık giydirdikleri Yorkshire teriyeri cinsi köpekleri ile geldi.

Gelin ve damadın kucağında gelinlik ve damatlık giyen köpekleri gören davetliler, uzun süre şaşkınlıklarını gizleyemedi. "Barney" ve "Betty" ismini verdikleri köpekleri ile nikah masasına oturan Dilek ve Hakan çiftinin nikah akdi Şahinbey Belediyesi tarafından yapıldı.

Üzerlerindeki gelinlik ve damatlıkla davetlilerin ilgi odağı olan köpekler, nikah bitimine kadar gelin ve damadın kucağından ayrılmadı. Nikah memuru Dilek Öztürk ile Hakan Özbek'in nikahını kıydıktan sonra gelinlik giyen "Betty" isimli köpeğe, damatlık giyen "Barney" isimli köpekle evlenmek istediğini sorunca "Betty" ve "Barney" birlikte havlayarak mutluluğa "evet" dedi.

Köpekler, uzun süre havlayınca nikah memuru esprili bir şekilde "nikahınızı kıymam" dedikten sonra köpekler havlamayı bıraktı. Köpekler, davetliler tarafından büyük ilgi gördü. "Betty" ve "Barney" isimli köpekler, kıyılan nikahla sahipleri ile birlikte dünya evine girdi.

Öte yandan, nikahlar kıyıldıktan sonra damat Hakan Özbek, gelin Dilek Öztürk'ten önce davranarak gelinin ayağına basınca renkli görüntüler ortaya çıktı. - GAZİANTEP