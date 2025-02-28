Gaziantep'te İşçi Grevi ve Eylem Yasağı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziantep'te İşçi Grevi ve Eylem Yasağı

Gaziantep OSB'de işçilerin düşük zamma karşı grevi sürerken, eylem yasağı mahkemece kaldırıldı.

28.02.2025 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) sendikalı işçilerin düşük zamma karşı başlattığı grev sürerken, mahkeme tarafından kaldırılan eylem yasağına rağmen işçilerin fabrika önlerinde beklemesine izin verilmiyor.

Başpınar'daki çeşitli fabrikalarda çalışan işçiler, "insanca yaşayacak ücret ve sosyal haklar" talebiyle greve gitmişti. Grevin ardından Gaziantep Valiliği 13 Şubat'ta 15 günlük eylem yasağı kararı aldı. Bu yasaklar, mahkeme kararıyla dün itibariyel kaldırıldı. Buna rağmen sabah saatlerinde fabrika önlerine giden işçiler, polis ve çevik kuvvet ekiplerinin engellemesiyle karşılaştı.

BİRTEK- SEN'in açıklamasına göre, fabrika içindeki temsilci arkadaşlarını bekleyen işçilere, çevik kuvvet tarafından, "Burada bekleyemezsiniz" denildi. İşçiler bu duruma tepki gösterirken, sendika yetkilileri hukuksuz bir şekilde grev ve eylem haklarının engellendiğini belirtti.

Sendika yetkilileri, Şireci Tekstil, Has Çuval ve Yalçın Kardeşler Tekstil gibi fabrikalarda işçilerin mücadelesine devam ettiğini ve baskılara rağmen taleplerinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı. İşçiler, fabrika yönetimleri ile görüşmelerin sürdüğünü ancak henüz bir sonuç alınamadığını belirtiyor. Gaziantep OSB'de işçilerin talepleri kabul edilene kadar eylemlerin devam edeceğini açıklayan BİRTEK-SEN, kamuoyunu bu süreçte işçilerin yanında olmaya çağırdı.

Kaynak: ANKA

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep, Politika, Ekonomi, Sendika, Hukuk, Yerel, OSB, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te İşçi Grevi ve Eylem Yasağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:42 Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
17:36 İmralı’daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli’nin sağlık durumunu sormuş İmralı'daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli'nin sağlık durumunu sormuş
17:25 İzmir’de 4 büyüklüğünde deprem İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem
16:20 IBAN’a para transferi yapanlar dikkat Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
15:11 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısı sonrası ortaya atılan “pazarlık“ iddiasına yanıt AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan "pazarlık" iddiasına yanıt
02:55 ABD’den Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme
01:19 İstanbul’da DEAŞ operasyonu 46 kişi tutuklandı İstanbul'da DEAŞ operasyonu 46 kişi tutuklandı
01:17 Komşu Kavgasında Tüfekle Yaralama Komşu Kavgasında Tüfekle Yaralama
00:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iki yeni başdanışman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki yeni başdanışman
23:09 Pendik’te kira anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 kişi bıçakla yaralandı Pendik'te kira anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 kişi bıçakla yaralandı
22:59 Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu
22:54 Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 18:31:22. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te İşçi Grevi ve Eylem Yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.