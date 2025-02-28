Gaziantep'te İşçi Grevi ve Eylem Yasağı

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Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) sendikalı işçilerin düşük zamma karşı başlattığı grev sürerken, mahkeme tarafından kaldırılan eylem yasağına rağmen işçilerin fabrika önlerinde beklemesine izin verilmiyor.

Başpınar'daki çeşitli fabrikalarda çalışan işçiler, "insanca yaşayacak ücret ve sosyal haklar" talebiyle greve gitmişti. Grevin ardından Gaziantep Valiliği 13 Şubat'ta 15 günlük eylem yasağı kararı aldı. Bu yasaklar, mahkeme kararıyla dün itibariyel kaldırıldı. Buna rağmen sabah saatlerinde fabrika önlerine giden işçiler, polis ve çevik kuvvet ekiplerinin engellemesiyle karşılaştı.

BİRTEK- SEN'in açıklamasına göre, fabrika içindeki temsilci arkadaşlarını bekleyen işçilere, çevik kuvvet tarafından, "Burada bekleyemezsiniz" denildi. İşçiler bu duruma tepki gösterirken, sendika yetkilileri hukuksuz bir şekilde grev ve eylem haklarının engellendiğini belirtti.

Sendika yetkilileri, Şireci Tekstil, Has Çuval ve Yalçın Kardeşler Tekstil gibi fabrikalarda işçilerin mücadelesine devam ettiğini ve baskılara rağmen taleplerinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı. İşçiler, fabrika yönetimleri ile görüşmelerin sürdüğünü ancak henüz bir sonuç alınamadığını belirtiyor. Gaziantep OSB'de işçilerin talepleri kabul edilene kadar eylemlerin devam edeceğini açıklayan BİRTEK-SEN, kamuoyunu bu süreçte işçilerin yanında olmaya çağırdı.