Gaziantep’te KADES Eğitimi

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Gaziantep'te jandarma ekipleri 16 bin 850 kadın vatandaşa Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını yükleyerek bilgilendirmelerde bulundu.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtımını yaptı. Ekipler, 16 bin 850 kadın vatandaşın telefonuna aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında cihaz konum bilgisi açarak bir tuşla Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmalarını sağlayan ve olay yerine en yakın devriyenin sevk edildiği KADES Aplikasyonu'nu yükleterek bilgilendirmede bulundu.

Ekiplerin icra ettiği faaliyetler kapsamında 20 bin 492 erkek vatandaşa da farkındalık eğitimi verildi. - GAZİANTEP