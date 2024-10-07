Gaziantep\'te KADES Uygulaması Yaygınlaşıyor

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Gaziantep'te jandarma ekipleri son 2 ayda 3 bin 92 kadının telefonuna Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını yükleyerek bilgilendirmelerde bulundu.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtımını yapmak, görünürlüğünü artırmak ve uygulamayı daha fazla kadının telefonuna yüklemesini sağlamak için bilgilendirme faaliyeti icra etti. Faaliyet kapsamında Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun ve elektronik kelepçe hakkında da bilgilendirmede bulunuldu.

Son iki ay içerisinde kent genelinde icra edilen faaliyetler sonucunda 3 bin 92 kadının telefonuna Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını yüklenerek bilgilendirmelerde bulundu. Faaliyet kapsamında 4 bin 780 erkek vatandaşa da farkındalık eğitimi verildi. - GAZİANTEP